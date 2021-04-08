Eski ABD Başkanı Trump'ın tweetleri bir daha Twitter'da görüntülenemeyebilir

Twitter, platformun kurallarını "tekrar tekrar" ihlal ettiği ve "şiddet olaylarına sebep olma" riski yarattığı gerekçesiyle hesabı kalıcı olarak kapatılan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımları, platform üzerinde bir daha asla görüntülenemeyebilir.
BBC'nin haberine göre; Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi (NARA), eski başkanın tweetlerinden resmi bir çevrimiçi arşiv oluşturmak için çalışıyor. Ancak Twitter'a göre bu, normalde olduğu gibi platform üzerinde olmayacak. Bunun nedeni, Trump'ın hesabının Ocak ayında ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen saldırıların ardından kalıcı olarak kapatılmış olması.
Konuya ilişkin bilgi veren bir Twitter yetkilisi, "Ekiplerimiz, herhangi bir yönetim geçişinde standart olan ve daha önce de yaptığımız gibi, @realDonaldTrump hesabındaki tweet'lerin korunması konusunda NARA ile çalışıyor'' dedi.
Yetkili, "@RealDonaldTrump'ı kalıcı olarak askıya aldığımıza göre, şu anda arşivlenmiş yönetim hesaplarına uygulanan gibi Twitter'da. NARA'nın koruduğu verileri nasıl görüntülemeye karar vereceği önemli değil'' diye ekledi.
Sosyal medya paylaşımları 'tarihi kayıt' olarak saklanıyor
ABD'deki üst düzey politikacıların ve yetkililerin tweetleri, görevden ayrıldıklarında Arşivleme Kurumu tarafından 'tarihi kayıtlar' olarak saklanmak üzere alınıyor.
Barack Obama yönetiminde sosyal medya paylaşımlarını koruma politikası oluşturulduğunda başkan, "mümkün olan her yerde" materyallerin oluşturuldukları platformlarda erişilebilir olmaya devam etmesi gerektiğini belirtmişti. Eski başkan Obama ve yetkililer tarafından yapılan sosyal medya paylaşımları da aranabilir bir web sitesinde saklanıyor.
Aktarılana göre, platformda yalnızca Twitter kurallarını ihlal etmeyen yönetim hesaplarının arşivlenmesine izin veriliyor. Ancak Trump'ın hesabı, Twitter'ın şiddeti teşvik etme kurallarını ihlal ettiği düşünülen bir dizi paylaşımdan sonra askıya alındı.
Başkanlığı sırasında neredeyse her gün tweet atan Trump, bunu yaklaşık 90 milyon takipçisi ile doğrudan iletişim kurmanın bir yolu olarak gördü.
Eski başkan, Washington'daki ayaklanmalardan sonra Facebook'tan da uzaklaştırılmıştı.
Twitter'da yasaklanışından beri Trump'ın "kendi platformuyla" bir sosyal medya geri dönüşü planladığını söyleniyordu. Danışmanı Jason Miller, birkaç ay içerisinde bunun için harekete geçileceğini ve sosyal medyada oldukça popüler bir platform olacağını düşündüğünü aktardı.