Eski ABD Başkanı Trump'ın tweetleri bir daha Twitter'da görüntülenemeyebilir

Twitter, platformun kurallarını "tekrar tekrar" ihlal ettiği ve "şiddet olaylarına sebep olma" riski yarattığı gerekçesiyle hesabı kalıcı olarak kapatılan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımları, platform üzerinde bir daha asla görüntülenemeyebilir.

BBC'nin haberine göre; Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi (NARA), eski başkanın tweetlerinden resmi bir çevrimiçi arşiv oluşturmak için çalışıyor. Ancak Twitter'a göre bu, normalde olduğu gibi platform üzerinde olmayacak. Bunun nedeni, Trump'ın hesabının Ocak ayında ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen saldırıların ardından kalıcı olarak kapatılmış olması.

Konuya ilişkin bilgi veren bir Twitter yetkilisi, "Ekiplerimiz, herhangi bir yönetim geçişinde standart olan ve daha önce de yaptığımız gibi, @realDonaldTrump hesabındaki tweet'lerin korunması konusunda NARA ile çalışıyor'' dedi.