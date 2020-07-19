Eski başkan Melih Gökçek’ten ‘torpil listesi’ yayımlayan Yavaş’a suç duyurusu

Eski başkan Melih Gökçek, kendi döneminde işe alınan personelle ilgili “torpil listesi” yayımlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile ABB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Eyüp Turpçuoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Gökçek, Yavaş’ın bu kişileri savcılığa bildirmediğini ileri sürerek, Yavaş’a “Terör örgütüne mensup kişilerin isimlerini yetkili makamlara bildirmeme” suçlamasını yöneltti.

ANKA'da yer alan habere göre, Yavaş’ın açıkladığı listede Gökçek döneminde Samanyolu TV referanslı kişiler de vardı. Gökçek, Yavaş’ın bu kişileri savcılığa bildirmediğini ileri sürerek, Yavaş’a “Terör örgütüne mensup kişilerin isimlerini yetkili makamlara bildirmeme” suçlamasını yöneltti.

Ne olmuştu?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AKP döneminde belediyeye 'torpille' işe girenlerin listesini dev ekranda gösterdi.

TIKLAYIN | Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı