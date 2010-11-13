Eski başkan Madoff'un donu açık arttırmada

T24- 65 milyon dolarlık dolandırıcılıktan hapis yatan Nasdaq Borsası'nın eski başkanı Bernard Madoff'un kişisel eşyaları bugün açık arttırmaya çıkıyor. Müzayededen elde edilecek gelir Madoff'un kurbanlarına verilecek.



ABD'de dolandırıcılığın simgesi haline gelen, Nasdaq Borsası'nın eski başkanlarından Bernard Madoff'un şahsi eşyaları bugün düzenlenecek bir açık artırmayla yeni sahiplerini bulacak. Açık artırmaya çıkacak eşyalar arasında Madoff'un iç çamaşırlarından terliklerine, takımelbiselerinden karısının yüzüğüne, manikür makasından şampuan şişelerine kadar birçok eşya bulunuyor. Bugün gerçekleştirilecek açık artırmada ise 489 mal sergileniyor. Bunlar arasında en değerli parça, Bernard Madoff'un karısına ait olan 10.5 karatlık elmas yüzük. Yüzüğün değeri 300-350 bin dolar arasında. Satışa çıkacak 489 malın piyasa değeri 1.5 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Açık artırmanını en gözde parçaları ise Madoof'un iç çamaşırlarıyla 250 çift ayakkabısı. Satıştan sağlanan gelir Madoff'un kurbanlarına dağıtılacak.

150 yıl hapis cezası almıştı



77 yaşındaki Bernard Madoff, 2009'da 150 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kuzey Carolina'daki Butner cezaevinde bulunan Madoff, yolsuzluk, yalan beyan, personel sosyal yardım sandıklarından hırsızlık, ABD Sermaye Piyasası Kurulu'na (SEC) sahte evrak vermek, uluslararası karapara aklama ve yatırımcıların yaklaşık 65 milyar dolarını dolandırma olmak üzere 11 ayrı suçtan hüküm giymişti.