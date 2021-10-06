Eski basın sözcüsü anlattı: Trump, dünya liderlerine akıl almaz şeyler söylerdi

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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın eski basın sözcüsü Stephanie Grisham, yeni çıkan kitabında Trump’ın başkanlığı döneminde dünya liderlerine “akıl almaz şeyler söylediğini” belirtti.

Trump’ın eski basın sözcüsü Stephanie Grisham, çalıştığı dönem yaşadıklarını anlattığı “I’ll Take Your Questions Now” (Şimdi Sorularınızı Alabilirim) kitabında, Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi liderlerle ilginç diyaloglarına yer vermişti.

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Insider’ın aktardığı habere göre, Grisham, Trump’ın ilk azil sürecini başlatan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e dönemin ABD Başkan adayı Joe Biden’ın ve ailesinin geçmişte Ukrayna’da yaptığı işlere “bakmasını” söylediği telefon konuşmasında yanlış bir durum görmediğini belirtti.

Grisham kitapta, “Bu konuşmada Trump’ın yasadışı bir eylem gerçekleştirdiğine dair bir ifade görmedim. Ancak bir önceki bölümün gösterdiğim gibi, ABD Başkanı dünya liderlerine sık sık akıl almaz şeyler söylerdi. Bazen aptalca ya da ofansif olurdu, bazen de diplomatik ve ulusal güvenlik profesyonellerimizin dikkatle çalışarak hazırladığı politikaları etkileyecek açıklamalar olurdu." dedi.

Eski basın sözcüsü Grisham, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada “O dönem daha çok konuşmalıydım” ifadelerini kullandı.