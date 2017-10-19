Eski başhekim, FETÖ'den 12 yıl hapse çarptırıldı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da, FETÖ/PDY\'ye üye olmak suçundan yargılanan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi eski Başhekimi Mehmet Ünlü 12 yıl, eşi Arzu Ünlü ise 4 yıl, 2 ay hapse çarptırıldı.

Afyonkarahisar\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklu yargılanan eski AKÜ Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Mehmet Ünlü ile tutuksuz yargılanan eşi Arzu Ünlü, Afyonkarahisar 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıktı.

Mehmet Ünlü, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu, tanık ifadelerinin gerçek dışı ve çelişkili olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Ünlü\'nün AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak\'ın tanık olarak dinlenmesi talebini reddetti. Sohbetlere katıldığı veya üniversiteye personel alımlarına müdahale ettiği yönündeki suçlamaların kesinlikle doğru olmadığını vurgulayan Ünlü, yurt dışı ziyaretlerine de üniversitenin bilgisi dahilinde gittiğini belirtti.

Parasının Bank Asya\'da değil, başka bir bankada olduğunu, talimatla para yatırmadığını kaydeden Ünlü, darbe girişimi gecesi sosyal medya hesabından darbeye karşı olduğunu gösteren paylaşımlar yaptığını anlattı. 14 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Ünlü, tahliyesini istedi. Tutuksuz yargılanan eşi Arzu Ünlü ise suçlamaları kabul etmedi.

Savunmalarının ardından mahkeme heyeti Mehmet Ünlü\'ye 12 yıl, eşi Arzu Ünlü\'ye ise 4 yıl, 2 ay hapis cezası verdi. Mehmet Ünlü ile duruşma sonrası tutuklanan Arzu Ünlü Afyonkarahisar Cezaevi\'ne gönderildi.

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