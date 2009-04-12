Eski başbakanlardan Erbakan İran’da







Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, temaslarda bulunmak üzere İran'a geldi.



Erbakan'ın bir hafta sürecek ziyareti kapsamında İranlı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.



Davet üzerine yapıldığı belirtilen ziyarette Erbakan'ın İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile de görüşmesi öngörülüyor.



Erbakan, dün Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, İran ziyaretinin ana gayesinin "Türkiye-İran arasındaki münasebetleri geliştirmek, bölgesel ve dünya barışının tesisi için neler yapılması gerektiği hususunda fikir teatisinde bulunmak" olduğunu söylemişti.

