Eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli'nin kızı ölü bulundu

Eski Başbakan Yardımcısı ve geçen 31 Aralık'ta yaşamını yitiren Ekrem Pakdemirli'nin kızı 54 yaşındaki Ayşe Pakdemirli Anlatıcı, Torbalı Karakuyu arasındaki çiftliğinin yakınlarında ölü bulundu, eşi aranıyor.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Torbalı-Karakuyu arasındaki Beşikçioğlu mevkiinden dün akşam saatlerinde geçen avcılar, bir kadının cesedini görüp, jandarmaya haber verdi. Bir kolu vahşi hayvanlar tarafından ısırılarak parçalandığı sanılan ve parmağında tek taş yüzük bulunan kadının ailesinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Ölenin, geçen 31 Aralık'ta yaşamını yitiren ve 2 Ocak 2016 tarihinde İzmir'de toprağa verilen Eski Başbakan Yardımcısı, Anavatan Partisi döneminin önemli siyasetçilerinden ve eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yakın arkadaşlarından Ekrem Pakdemirli'nin kızı Ayşe Pakdemirli Anlatıcı olduğu ortaya çıktı. Ayşe Pakdemirli Anlatıcı'nın geçen hafta kaybolduğu ve ailesinin 20 Ocak'ta kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Cesedin olduğu yere yaklaşık 750 metre uzaklıkta, derede Anlatıcı ailesine ait 35 VA 323 plakalı otomobilin bulunmasıyla soruşturma genişletildi. Ayşe Pakdemirli Anlatıcı'nın eşinin de kayıp olduğu öğrenildi. İzmir'den Torbalı'ya gelen jandarma ekipleri özel eğitimli köpeklerle bölgede arama çalışması yapmaya başladı.

Yaklaşık bir hafta önce öldüğü sanılan Ayşe Pakdemirli Anlatıcı'nın cesedinin, derede sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerinde de durulduğu, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

Ceset otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Başına tarım makinesi parçası çarpmıştı

Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde 21 Ekim 2015 günü bahçesinde kendi üretimi olan zeytin toplama aparatının tanıtımı için zeytin üreticileriyle bir arayla gelen 76 yaşındaki Ekrem Pakdemirli, başına traktörün yük kaldırmak için kullanılan parçasının çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Pakdemirli, yoğun bakımda tedavi gördüğü Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 31 Aralık 2015 tarihinde yaşamını yitirmiş, iki gün sonra da İzmir'deki İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Balçova Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.