Eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli hayatını kaybetti

Eski Başbakan Yardımcılarından Ekrem Pakdemirli, Manisa’da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti

Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Kurt, 21 Ekim'den bu yana yoğun bakımda tedavi edilen Pakdemirli'nin bugün sabah vefat ettiği bildirdi.

21 Ekim'de Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bahçesinde kendi üretimi olan zeytin toplama aparatının tanıtımı için zeytin üreticileriyle bir arayla gelen Pakdemirli, başına traktörün yük kaldırmak için kullanılan parçasının çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Pakdemirli, daha sonra CBÜ Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilmişti.

Ulaştırma, Maliye, Gümrük ve Devlet Bakanlığı görevlerinde de bulunan Pakdemirli evli ve 5 çocuk babasıydı.