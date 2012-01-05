T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eski Başbakan Olmert'e yeni yolsuzluk suçlaması KUDÜS (A.A)

05 Ocak 2012 12:36

-Eski Başbakan Olmert'e yeni yolsuzluk suçlaması KUDÜS (A.A) - 05.01.2012 - İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert hakkında yeni bir yolsuzluk davası açıldı. Olmert'in, konut inşaatları projelerine öncelik verilmesi için rüşvet almakla suçlandığı belirtildi. İddiaların, Olmert'in 2006'da Başbakan seçilmeden önce Kudüs Belediye Başkanı olduğu döneme ait olduğu kaydedildi. Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Olmert, halihazırda, başbakan olmadan önce bir Amerikalı'dan yasa dışı fon almak ve Yahudi gruplarının yurt dışı seyahatleriyle ilgili çift fatura çıkarmakla suçlanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24