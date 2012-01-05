-Eski Başbakan Olmert'e yeni yolsuzluk suçlaması KUDÜS (A.A) - 05.01.2012 - İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert hakkında yeni bir yolsuzluk davası açıldı. Olmert'in, konut inşaatları projelerine öncelik verilmesi için rüşvet almakla suçlandığı belirtildi. İddiaların, Olmert'in 2006'da Başbakan seçilmeden önce Kudüs Belediye Başkanı olduğu döneme ait olduğu kaydedildi. Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Olmert, halihazırda, başbakan olmadan önce bir Amerikalı'dan yasa dışı fon almak ve Yahudi gruplarının yurt dışı seyahatleriyle ilgili çift fatura çıkarmakla suçlanıyor.