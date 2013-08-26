Eski Balyoz ve Dink davaları hakimlerine 2 milyon liralık rüşvet suçlaması

Görevi kötüye kullanma suçlamasıyla meslekten ihraç edilen eski Balyoz davası hâkimi Zafer Başkurt ile Hrant Dink davasına bakan eski hâkim Erkan Canak’ın hakkında hazırlanan yeni iddianame ortaya çıktı.

Canak ve Başkurt’un tutuklu bulunan sanıkları tahliye etmek için rüşvet pazarlığı yaptığını belirleyen HSYK, ikili hakkında soruşturma izni vererek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulundu. HSYK’nın ihbarına göre Başkurt, tutuklu olan bir sanığın tahliyesi için 500 bin Euro karşılığında anlaşırken Canak da 31 yıl 6 hapis cezası alan başka bir sanığın tahliyesi için 300 bin Euro’ya anlaşma yapmış. İhbar sonrası soruşturma başlatan İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık, Başkurt ve Canak hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan 3’er yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Savcı Kısık, Avukat Kudbeddin Kaya hakkında ise her iki olayda da yer aldığı için aynı suçtan 6 yıla kadar hapsini talep etti.