Eski bakanlık çalışanlarına 'FETÖ' operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında eski Ekonomi ve Aile Bakanlığı personeli olan 11 kişi hakkında ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı'nda eskiden görev yapmış 11 personel hakkında 'FETÖ'den gözaltı kararı çıkardı. Yapılan açıklamada, "Terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında;Ekonomi ve Aile Bakanlığı eski personeli 11 kişiye yönelik olarak şüphelilerin bylock kullanıcısı oldukları gerekçesi ile gözaltı kararı verilerek operasyon başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.