T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Eski bakanlardan Necati Çelik vefat etti

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Necati Çelik, vefat etti.

12 Ocak 2009 02:00

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Necati Çelik, vefat etti.

Hak-İş Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada, "uzun yıllar sendikal harekette bulunmuş, aynı zamanda 54. hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmış olan eski Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı, 20. dönem Kocaeli Milletvekili Necati Çelik'in bugün akşam saatlerinde özel bir hastanede hayatını kaybettiği" bildirildi.

Açıklamada, Çelik için yarın önce Hak-İş Konfederasyonu Genel Merkezi'nde, ardından da TBMM'de tören düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Çelik'in cenazesinin Kocatepe Camii'nde kılınacak namazın ardından doğum yeri olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Hamidiye köyüne götürüleceği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24