Eski bakanlardan Necati Çelik vefat etti

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Necati Çelik, vefat etti.



Hak-İş Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada, "uzun yıllar sendikal harekette bulunmuş, aynı zamanda 54. hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmış olan eski Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı, 20. dönem Kocaeli Milletvekili Necati Çelik'in bugün akşam saatlerinde özel bir hastanede hayatını kaybettiği" bildirildi.



Açıklamada, Çelik için yarın önce Hak-İş Konfederasyonu Genel Merkezi'nde, ardından da TBMM'de tören düzenleneceği belirtildi.



Açıklamada, Çelik'in cenazesinin Kocatepe Camii'nde kılınacak namazın ardından doğum yeri olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Hamidiye köyüne götürüleceği kaydedildi.