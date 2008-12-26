Eski bakanlar yerel seçimde ilçeye de razı!

Yerel seçimler öncesi CHP’de adaylık yarışına katılan eski bakanlar dikkat çekiyor.





Devletin en kilit görevlerinde rol alan, imzaları olmadan Bakanlar Kurulu kararı bile çıkmayan 10 eski bakan şimdi CHP’den “Belediye Reisi” olup belediye meclisi yönetme mücadelesi veriyor. Kimileri CHP üst yönetimi ile kurdukları diyalog köprüsüyle şans ararken, kimisi çalışmalarını aylar öncesinden başlattı. Kıran kırana rekabet 31 Aralık’a kadar sürecek.





CHP’de yerel seçim mücadelesine katılan eski bakanlardan bazıları şöyle:



Murat Karayalçın: Eski Başbakan Yardımcısı, Devlet Bakanı ve Dış-işleri Bakanı. Adaylığı bir ay öncesinden belli oldu. CHP’nin ‘Güvercinli Bina’ olarak anılan eski Genel Merkezi’nde karargah kurdu. Yerel seçim için deneyimli bir kadrosu var. CHP bütçe ve ekip desteği veriyor. Solun ortak adayı olarak büyük yol aldı.



Mustafa Yılmaz: 5 dönem milletvekilliği, SHP döneminde iki ay kadar Bayındırlık Bakanlığı yaptı. ‘Baskılardan bunaldım’ diye istifa edince ortalık karıştı. Sonradan geçtiği DSP hükümetlerinde bakanlık yaptı. Şimdi Gaziantep’te Büyükşehir’e aday.



Yüksel Çakmur: 1980 öncesi CHP’nin eski Gençlik ve Spor Bakanı. Bir dönem genel başkanlığa da talip oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yeniden uzanmak istiyor.



Ercan Karakaş: İl başkanlığı, vekillik, bakanlık... Siyasetin her kulvarında yer aldı. Şimdi gönlünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yatıyor. Kendisi istemiyor ama kulislere göre Sarıyer’e de kayabilir.



Hakan Tartan: DSP hükümetlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. Göçmen kökeni ve medya desteği İzmir için önemli avantajları arasında yer alıyor.



Erdoğan Toprak: DSP’den CHP’ye gelen isimlerden. Baykal’ın yanında MYK Üyesi. İstanbul-Bakırköy için güçlü bir aday adayı konumunda.



Nihat Matkap: Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarından. Hatay Belediye Başkanlığı için nabız yokluyor.



İbrahim Tez: Denizcilikten Sorumlu eski Devlet Bakanı. Bir dönem Karayalçın’a yakın isimlerdendi. Sonra CHP’ye geri döndü. Ankara - Çankaya için ismi geçenler arasında.



Halil Çulhaoğlu: Birleşmeden önceki SHP’nin son genel sekreteri idi. Eski Bayındırlık Bakanı. Ankara’dan koptuktan sonra İzmir’e yerleşti. Memleketi İzmir-Tire Belediye Başkanlığı’nı çok istiyor.



Timuçin Savaş: Eski Kültür Bakanı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için nabız yokluyor, aday adayı konumunda. (Akşam)



