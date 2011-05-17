'Eski bakanlar gelip yalvarıyor, 'dürüst olduğumu söyle’diye

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu’daki konuşmasında fındık üzerinden hükümeti eleştirirken,"Fındık borsası yurt dışında. Halkın iktidarında fındık borsasını Karadeniz’e kuracağız" dedi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir başbakanın kendi bakanlarının yolsuzluk yaptığını ve o gerekçeyle listeye alınmadıklarını söylediğini de hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bu bakanlar kimler? Kürşad Tüzmen, Sami Güçlü, Kemal Unakıtan. Allah büyük. Şimdi bu bakanlar bana gelip diyorlar ki, ’Bizim dürüst olduğumuzu sen söyle.’ Böyle şey olur mu? Gelip bana sığınıyorlar" diye konuştu.



Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ordu’nun Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingte yaklaşık 30 bin kişiye seslendi. Fındığın Karadeniz’de yetiştiğini ve dünyada bir numara ürün olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, fındık ile hüzünün bir arada olamayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Fındık gibi bir ürün üreteceksiniz, bütün dünyaya nam salacaksınız, fakat hüzün içinde olacaksınız. Alın terinin karşılığını veremeyen bir hükümet bu güzel ülkeyi yönetebilir mi?" dedi.



Hükümetin fındık üreticisinin alın terine değer vermediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Fındık üreticisinin değerini vermeyen hükümet ülkeyi yönetebilir mi? Yönetemediği için yola çıktık" diye kouştu. Kılıçdaroğlu eleştirilerini şöyle sürdürdü:



"Bu ülke bu yönetime layık değil. Bu ülkenin taşı toprağa altın. Meraları, yaylaları, suları, denizi, bereketli yağmurları, herşeyi var. Ama bu ülkenin 12 milyon 715 bin resmi yoksulu var. Bu ülke bu yoksula çözüm üretemeyen iktidarla karşı karşıya. Biz yola çıkarken bu sorunları aşmak için çıktık. Siyasette zenginleşmeyeceğiz, önce halk zenginleşecek."





'FİSKOBİRLİK ÇALIŞANLARI 6 AYDIR MAAŞ ALAMIYOR'



Fındık borsasının Karadeniz’de kurulacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması sık sık ’Başbakan Kemal’ sloganları ile kesildi. Fındık yağını kendi evinde kullandığını ve çok sağlıklı olduğunu, herkese de tavsiye ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Dünyanın bir numaralı ürününü üreteceksiniz. Sizin alın terinizin karşılığını veren Fiskobirlik’i perişan edeceksiniz. Çalışanları altı aydır maaş alamıyor" dedi. Fiskobirlik’in karagün dostu olacağını, esnafı besleyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, fındık fiyatının ürün toplanmadan önce açıklanması gerektiğini, bunu üreticinin bileceğini ve tefeciye mahkum edilmeyeceğini de vurguladı.





'DÜNYA’DA FINDIK FİYATINI BİZ BELİRLEYECEĞİZ'



Fındık üreticisine yüzde 1 faizle kredi vereceklerini de dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Fındıkta dünyada bir numarayız. Madem ki, bu ürünü ben ekiyorum. Ben bir numarayım. Niye fiyatı ben belirlemiyorum. Yurt dışında belirleniyor. 9 yılda bu soruyu hiç duymadılar mı? Her gün duydular. Fındık borsasını Karadeniz’de kurarak dünyada fındık fiyatını biz belirleceğiz" diye konuştu.





'ONUN ŞİFRESİNİ ÇÖZDÜM'



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, fındığın Karadeniz’in stratejik ürünü olduğunu binlerce ailenin bundan geçindiğini belirterek, "2004 yılında bir don felaketi yaşandı. Bütçeye para koydular. Don felateki yaşayan çiftçiye vereceklerdi. Ödediler mi. Ödemediler. Peki o zaman millet mi doğru söylüyor? Recep Bey mi? Ankara’dan duysun Recep Tayyip Erdoğan. Duyamaz. Onun şifresini çözdüm. Duyması için telefonla konuşun. Onlar telekulak iktidarı. O zaman duyabilirler" dedi.





'GELİP BANA SIĞINIYORLAR'



Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir başbakanın kendi bakanlarının yolsuzluk yaptığını ve o gerekçeyle listeye alınmadıklarını söylediğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu bakanlar kimler? Kürşad Tüzmen, Sami Güçlü, Kemal Unakıtan. Allah büyük. Şimdi bu bakanlar bana gelip diyorlar ki, ’Bizim dürüst olduğumuzu sen söyle.’ Böyle şey olur mu? Gelip bana sığınıyorlar. Sana yolsuzluk yaptı diyen senin başbakanın. Senin başbakanın sana ’yolsuzluk yaptın’ dedi. Ona birşey demekten korkuyorlar. CHP Yolsuzluk konusunda mihenk taşıdır. Bana gelip yalvarıyorlar. ’Dürüst olduğumuzu söyle’ diyorlar."



Bu konuyu gündeme getirdiği için Başbakan Erdoğan’ın ’Sen bizim partinin iç işlerine karışıyorsun’ dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Sen ’Benim bakanlarım yolsuzluk yaptı’ dedin. Sende zerre kadar onur varsa çıkar isimlerini söylersin. O milletvekili listelerinde yer almayan bakanlara sesleniyorum. Sizde zerre kadar onur varsa çıkarsınız ’Ey Başbakan benim hangi yolsuzluğumu gördün çık adam gibi açıkla dersin.’ Söyleyemezler" diye konuştu.



DEMİREL DEMİŞTİ Kİ, FİKİR FUKARASI



"Recep Tayyip Erdoğan SSK dönemimden söz ediyor. Eyvallah açıklayabilir. Ben kendisine çağrıda bulundum. Devletin valisi, kaymakamı, genel müdürleri, müsteşarları senin emrinde. Savcısı, hakimi de senin emirinde. Gel beraber televizyon programına çıkalım. Senin bir sürü yandaş kanalın var. Sen seç kanalı. Sen sor ben cevaplayım. Ben sorayım sen cevapla. Recep bey karşıma çıkabilir mi?" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demirel demişti ki, fikir fukarası. Birşey diyemem. Senin bilgin azsa bakanlar kurulunu da getir. Onlarda yetersizse, uzmanlarını getir. Ben tek başıma geleceğim. Çıkamaz, çünkü geçmişinin temiz olması lazım, kul hakkı yememesi lazım, mangal gibi yürek olması lazım. Şimdi diyor ben ustayım o çırak. Çıraklığa da eyvallah. Çık karşıma ben göstereyeceğim kim çırak, kim usta" dedi.





BAŞBAKAN CAMDAN OKUYOR, BİR ARA CAM BOZULDU



Ak Parti’nin, "İstikrar sürsün Türkiye büyüsün" sloganına da değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mitinglerinde inandığı şeyleri söylediğini belirterek, "Geçenlerde Başbakan Antalya’da camdan okuyor. Bir ara cam bozuldu. 1 dakika konuşamadı. Yetki verin onu dut yemiş bülbüle çevireyim. Herkes perişan. Allah aşkına herkesin perişan olduğu istikrar mı sürsün" diye konuştu. "Vatandaşın borcu 2002 yılında 6 milyar TL’ydi. 2010 yılında 175 milyar 633 milyon lira. Borc istikrarı mı sürsün" diyerek sözlerine devam eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, petrol fiyatlarını da halkın iktidarında düşüreceklerini dile getirdi. Hapishanedeki tutuklu sayısının da AKP iktidarında arttığını söyleyen Kılıçdaroğlu, 9 yılda 49 hapishane yapıldığını dile getirerek, "49 hapishane yerine 49 fabrika yapılsaydı, insanlar evlerine ekmek götürselerdi, huzurlu ve mutlu olsalardı. Günah mı olurdu. Kanunu tersine çevireceğiz. Herkes huzurlu olacak" diyerek sözlerini tamamladı.



Kılıçdaroğlu mitinginin ardından karayolu ile Giresun’a hareket etti.





