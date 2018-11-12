Eski bakanın yeğeni de listede; onlarca eşcinsel, Bulut Duman'dan şikâyetçi

Şarkıcı Bulut Duman hakkında 50’den fazla kişinin şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Duman’ın eşcinsel arkadaşlık siteleri üzerinden tanıştığı kişileri dolandırdığı, şantaj yaptığı iddia ediliyor. Listede polis, doktor, mühendislerin yanı sıra eski bakanın yeğeni de var.

Savcılık soruşturmaları ve mahkeme kararlarına göre Duman, şikâyetçilerin önemli bir kısmı ile, arkadaşlık siteleri aracılığı ile tanıştı. İddialara göre Duman kendisini, bazı kişilere tekstilci olarak tanıttı. Taraflar arasında önce duygusal yakınlık başladı. Başvurucuların önemli bir kısmı, tanıştıktan kısa süre sonra Duman ile birlikte olduklarını öne sürdü. Şikâyetçilerin bazıları ise, Duman’ın, annesi S. G. ile yaşadığı Küçükçekmece Halkalı’da bulunan lüks eve de gittiklerini anlattı. Bazı ifadelere göre ise, Duman tanıştığı kişilere, birlikte aynı eve çıkacaklarını belirterek ev eşyası da aldırdı. İfadelere göre, tanışmadan birkaç gün sonra Duman, söz konusu kişilerden para istemeye başladı. Duman, para aldığı kişilerin bir kısmına, aldığı parayı kısa süre sonra ödeyeceğini belirtti. Şikâyetçilerin bir kısmı ise Duman’ın kendilerinden, uygun fiyata ev veya otomobil almak için para aldığını iddia etti.

İstanbul’un bir ilçe emniyet müdürlüğünde görevli bir polis memuru, faizi ile birlikte toplam zararının 80 bin TL olduğunu kaydetti.

Mağdurlar arasında, eski bir bakanın yeğeni olduğu ifade edilen R. F. de bulunuyor. F. adına, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusuna göre, ikili 4 Mayıs 2014 günü internet ortamında tanıştı. İkili, kısa süre sonra F.’nin evinde birlikte oldu. Duman, bu görüşmeden bir gün sonra F.’nin evine geldi. Duman, F.’nin çıplak fotoğrafları ve ailesinin iletişim bilgilerinin elinde olduğunu söyledi. Suç duyurusuna göre Duman, elindeki fotoğrafları, F.’nin ailesiyle paylaşacağı tehdidi ile birçok kez para aldı. Suç duyurusuna göre, F., tehditlerden çekindiği için İstanbul dışında yaşayan ailesinden 5 bin lira alarak Duman’a verdi.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’ye konuşan Duman ise iddiaları reddediyor.

Duman, özetle şunları söyledi:

“Suçlamaların tamamı asılsız. Suç duyurusunda bulunan kişiler bir süre önce benden para talep etti. Bunlar bir birlerini tanıyan kişiler. Çoğu aynı iş yerinde çalışıyor veya aynı semte yaşıyor. Kimseye yönelik şantajda bulunmadım. Sözünü ettiğiniz sitelere de bir üyeliğim yok. Bir çok dosyadan takipsizlik aldım. Hukuki sürecin devam ettiği dosyalar da var. Ceza aldığım bir dosyada, istinaf savcısı karara itiraz etti. Kimseden para almam söz konusu değil. Çocuk gelişimcisiyim. Ben de, birçok kişi hakkında suç duyurusunda bulundum. Hakkımdaki iddialar çirkin”