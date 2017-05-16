Eski bakanın kardeşi, kiracısı tarafından öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde kiracı Nurettin K., tartıştığı evin sahibi, eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün kardeşi Abdulvahip Öksüz'ü bıçaklayarak öldürdü.
Hürriyet'te yer alan habere göre; olay, dün akşam saatlerinde Ergenekon mahallesinde meydana geldi. Kiracı Nurettin K.(49) ile ev sahibi, eski bakan Enis Öksüz'ün kardeşi Abdulvahip Öksüz (66) arasında kira uyuşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Nurettin K, mutfaktan aldığı bıçakla Abdulvahit Öksüz'ü vücudunun 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Öksüz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis, olay yerinden kaçan Nurettin K.nin yakalanması çalışma başlattı.