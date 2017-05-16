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Yaşam

Eski bakanın kardeşi, kiracısı tarafından öldürüldü

Polis, olay yerinden kaçan Nurettin K.nin yakalanması çalışma başlattı

16 Mayıs 2017 14:46

Mersin'in Tarsus ilçesinde kiracı Nurettin K., tartıştığı evin sahibi, eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün kardeşi Abdulvahip Öksüz'ü bıçaklayarak öldürdü. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; olay, dün akşam saatlerinde Ergenekon mahallesinde meydana geldi. Kiracı Nurettin K.(49) ile ev sahibi, eski bakan Enis Öksüz'ün kardeşi Abdulvahip Öksüz (66) arasında kira uyuşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Nurettin K, mutfaktan aldığı bıçakla Abdulvahit Öksüz'ü vücudunun 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Öksüz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis, olay yerinden kaçan Nurettin K.nin yakalanması çalışma başlattı.

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