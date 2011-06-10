-ESKİ BAKANA ÖZBEK HİZMETÇİ ŞOKU İSTANBUL (A.A) - 10.06.2011 - Eski Devlet ve Ulaştırma bakanlarından İbrahim Özdemir'in Sarıyer'deki evinden yaklaşık 150 bin TL değerinde ziynet eşyası ve döviz çalındı. Alınan bilgiye göre, Anavatan Partisi kurucularından, eski Devlet ve Ulaştırma Bakanı Özdemir, geçen hafta sonunu ailesiyle birlikte İstanbul dışında geçirdi. İstinye Yeniköy Köybaşı Caddesi'ndeki villasına dönen Özdemir ve ailesi, evdeki yaklaşık 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve dövizin çalındığını fark etti. Özdemir'in durumu polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde parmak izi çalışması yaptı. İbrahim Özdemir'in polise verdiği ifadede, bir yıldır yanlarında çalışan Özbekistan uyruklu T.K. adlı hizmetçinin bulunduğu evlerine döndüklerinde, yatak odasındaki ziynet eşyası, bir miktar döviz ve üzerinde ANAP amblemi olan yaklaşık 200 adet Cumhuriyet altınının yerinde olmadığını gördüklerini anlattığı ve hırsızlık olayıyla ilgili olarak hizmetçiden şüphelendiklerini söylediği öğrenildi. Evdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hizmetçinin söz konusu tarihte elindeki küçük çantayla tek başına evden ayrıldığını belirledi. Hizmetçinin yurt dışına çıkışını engellemek amacıyla fotoğrafının ve bilgilerinin ilgili birimlere gönderildiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.