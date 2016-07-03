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Eski bakan, Zirve Üniversitesi’ne kayyum olarak atandı

Vehbi Dinçerler Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı yapmıştı

03 Temmuz 2016 20:22

Gaziantep’te, bünyesinde Zirve Üniversitesi’ni de barındıran İpek Eğitim ve Kültür Vakfı’nın yönetimine mahkeme tarafından kayyum atanmasına karar verilmesinden sonra mahkeme heyeti üniversite mütevelli heyetine, eski bakan Vehbi Dinçerler’in de bulunduğu 8 kişiyi kayyum olarak atadı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Gaziantep’te ‘paralel yapı’ iddiasıyla yürütülen operasyon kapsamında geçen 17 Mart günü İpek Eğitim ve Kültür Vakfı’na operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyon sırasında el koyduğu belgeleri inceleyen Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, işlemlerde usulsüzlük belirlediğini ve ‘paralel yapı’ya para aktarıldığı öne sürdü. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün mahkemeye gönderdiği rapor sonrasında bünyesinde Zirve Üniversitesi bulunan İpek Eğitim ve Kültür Vakfı yönetimi ile üniversite mütevelli heyeti adına tüm yetkileri kullanmak üzere kayyum atandı.

2009 yılında eğitime başlayan Zirve Üniversitesi’nde Afrika ülkelerinden gelen yabancıların da olduğu yaklaşık 5 bin civarında öğrenci eğitim görüyor.

 

Vehbi Dinçerler kimdir?

 

Gaziantep'te doğan Dinçerler İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Anavatan Partisi'nin kurucu üyelerinden olan Dinçerler üç dönem TBMM'de milletvekili olarak bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı yaptı. Dinçerler, aynı zamanda Zirve Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi.

 

 

 

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