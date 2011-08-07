T24 LogoT24 Logo
Gündem

ESKİ BAKAN KAZA GEÇİRDİ SAKARYA (A.A)

07 Ağustos 2011 19:31

-ESKİ BAKAN KAZA GEÇİRDİ SAKARYA (A.A) - 07.08.2011 - Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, Sakarya'nın Erenler ilçesinde otomobiliyle geçirdiği trafik kazası sonucu hafif şekilde yaralandı. Güçlü, hastanedeki bir saatlik müşahedenin ardından taburcu edildi. Edinilen bilgiye göre, Yenisakarya Caddesi'nde D-100 karayolu yönüne giden Güçlü yönetimindeki 34 TU 351 plakalı otomobil, D-100 bağlantı kavşağında aynı yöne giden Serkan Güven'in kullandığı 54 M 0242 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan Güçlü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı. Kaza anında aldığı darbe nedeniyle boynunda hafif bir ezik olduğu belirtilen Güçlü, bir saat müşahede altında tutuldu. Güçlü, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Kendisini ziyarete gelen Sakarya Valisi Mustafa Büyük, AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve Sakarya Emniyet Müdürü Ali Bilkay ile hastaneden ayrılan Güçlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kocaali ilçesinden Ankara'ya hareket ettiği sırada kazanın meydana geldiğini söyledi. Ufak bir kaza geçirdiğini belirten Güçlü, ''Önemli bir sorun yok, Allah'a şükür. Otomobili ben kullanıyordum, iyi bir şoför olmadığım anlaşılıyor'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24