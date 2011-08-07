-ESKİ BAKAN KAZA GEÇİRDİ SAKARYA (A.A) - 07.08.2011 - Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, Sakarya'nın Erenler ilçesinde otomobiliyle geçirdiği trafik kazası sonucu hafif şekilde yaralandı. Güçlü, hastanedeki bir saatlik müşahedenin ardından taburcu edildi. Edinilen bilgiye göre, Yenisakarya Caddesi'nde D-100 karayolu yönüne giden Güçlü yönetimindeki 34 TU 351 plakalı otomobil, D-100 bağlantı kavşağında aynı yöne giden Serkan Güven'in kullandığı 54 M 0242 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan Güçlü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı. Kaza anında aldığı darbe nedeniyle boynunda hafif bir ezik olduğu belirtilen Güçlü, bir saat müşahede altında tutuldu. Güçlü, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Kendisini ziyarete gelen Sakarya Valisi Mustafa Büyük, AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve Sakarya Emniyet Müdürü Ali Bilkay ile hastaneden ayrılan Güçlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kocaali ilçesinden Ankara'ya hareket ettiği sırada kazanın meydana geldiğini söyledi. Ufak bir kaza geçirdiğini belirten Güçlü, ''Önemli bir sorun yok, Allah'a şükür. Otomobili ben kullanıyordum, iyi bir şoför olmadığım anlaşılıyor'' dedi.