Eski bakan İstemihan Talay, CHP'den Mersin Büyükşehir Belediye başkanı aday adayı

T24 Haber Merkezi

CHP'de, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için aday adayları açıklanmaya başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi için aday adayı olan eski CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın ardından eski Kültür Bakanı İstemihan Talay da belediyeye talip olduğunu açıkladı.

Milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerle aday adaylığını açıklayan Talay, "insana odaklı, doğaya ve çevreye duyarlı" belediyecilik anlayışını hâkim kılacağını bildirdi.

Talay, CHP Mersin il binasında yaptığı basın açıklamasında, ilin geleceğini belirlemek için hep beraber yola çıkmak amacıyla toplandıklarını söyledi.

"Hoşgörüyle yönetmek görevimiz"

Mersin'in insanların gelip huzur bulduğu, huzur içerisinde yaşadığı bir kent olduğunu vurgulayan Talay, "Bu kenti, geleceğe hoşgörülü bir şekilde, demokratik bir yönetim altında, bütün vatandaşlarımızı eşit gören, hepsiyle bütünleşen bir yerel yönetim anlayışıyla yönetmek bizim görevimiz olacaktır." dedi.

Güçlünün değil, haklının hakkını aldığı, sorunlarının çözüldüğü bir yerel yönetim kuracaklarını aktaran Talay, şöyle konuştu:

"Ben bu yola çıkarken, 40 yıllık birikimimi, kendi adıma yaptığım üretimi, adımı, ismimi ve bir ölçüde hepinizin önünde şerefimi ve namusumu koyarak yola çıkıyorum. Biz hiçbir zaman yapacağız anlayışı içerisinde olmuyoruz. Konuştuklarımız sadece yaptıklarımızın tekrarıdır. Geçmiş zamanla konuşarak geleceğe ışık tutuyor, geleceğimizi belirlemek istiyoruz."

"Dinleyerek öğrendim..."

Talay, bütün yaşamı, yöneticilik hayatı boyunca dinleyerek öğrendiğini, öğrendiklerini de yerine getirme konusunda tereddüt etmediğini bildirdi.

"Bize güvenin, inanın." diye konuşan Talay, "Biz bugün ne söylediysek yarın onu da gerçekleştirecek hem birikime hem inanca hem de tecrübeye sahibiz." dedi.

Atıcı'dan da destek

Talay'ın başkan aday adaylığı açıklamasına çok sayıda partili destek verdi. Aday adayı olan Atıcı da Talay'ın açıklamasına eşlik etti. Kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan bir tweet atan Atıcı, "Aday kim olursa mücadelemiz omuz omuza sürecek" dedi.