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Dünya
Deutsche Welle

Eski bakan için soruşturma izni

Almanya İçişleri Bakanlığı, savcılığın eski bakan Hans-Peter Friedrich hakkında soruşturma açılmasına izin verdi.

12 Mart 2014 11:42


Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, eski İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich hakkında soruşturma açabilmesi için Berlin Savcılığı'na yetki verildiği duyuruldu.

Friedrich'in içişleri bakanı olduğu sırada çocuk pornografisiyle suçlanan Sosyal Demokrat politikacı Sebastian Edaty ile yürütülen soruşturma konusunda Sosyal Demotrat Parti yönetimini bilgilendirdiği ortaya çıkmıştı.

Savcılık da bu nedenle Friedrich hakkında soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatmak istiyor.

Berlin Savcılığı'na soruşturma izni verilmesiyle Friedrich'in davranışıyla ilgili bir yasal değerlendirme yapılmadığına dikkat çeken Bakanlık, böylelikle Friedrich tarafından reddedilen suçlamanın kapsamlı bir şekilde aydınlatılabileceğini vurguladı.

Friedrich, Sosyal Demokrat Parti'yi bilgilendirdiği ortaya çıkınca Tarım Bakanlığı görevinden geçen şubat ayında istifa etmişti. Friedrich, kurulacak yeni koalisyon hükümetine zarar gelmemesi için Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel'e bilgi verdiğini savunmuştu.

Öte yandan, Hannover Savcılığı ise çocuk pornografisi içeren görüntülere sahip olduğu şüphesiyle Edathy hakkında başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. Edathy de 7 Şubat'ta milletvekilliğinden istifa etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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