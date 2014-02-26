'Eski Bakan Friedrich'in dokunulmazlığı kaldırılıyor'



İçişleri bakanlığı döneminde Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacı Sebastian Edathy hakkında çocuk pornosu şüphesiyle başlatılan soruşturma hakkında SPD'ye bilgi veren eski Tarım Bakanı Hans-Peter Friedrich görevinden istifa etmişti.

"Die Welt" gazetesinde yer alan habere göre, Berlin Savcılığı, milletvekili Friedrich hakkında soruşturma başlatıldığına dair yazısını pazartesi günü Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert'e gönderdi. Uygulamaya göre, savcılık bildirimini izleyen 48 saat içinde bir itiraz olmadığı takdirde milletvekilinin dokunulmazlığı kendiliğinden düşüyor.

Haberi yalanlamayan Federal Meclis sözcüsü, "Milletvekillerinin dokunulmazlığına ilişkin konularda bilgi veremiyoruz" açıklamasını yapmakla yetindi.

Delillerin yok edilmesine mi yol açtı?

Savcılık yetkilileri, eski milletvekili Sebastian Edathy'nin hakkında yürütülen çocuk pornografisi soruşturmasıyla ilgili uyarılmış, bunun üzerine delilleri yok etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Friedrich, SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel'i Sebastian Edathy olayıyla ilgili bilgilendirirken doğru davrandığına inandığını söylemişti. Friedrich, haklı olmasına rağmen, üzerindeki baskıların görevini layıkıyla yerine getirmekten alıkoyacağını düşündüğünden istifayı seçtiğini vurgulamıştı.