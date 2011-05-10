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Dünya

ESKİ BAKAN EVEREST TIRMANIŞINDA ÖLDÜ KATMANDU (A.A) 

10 Mayıs 2011 11:48

-ESKİ BAKAN EVEREST TIRMANIŞINDA ÖLDÜ KATMANDU (A.A) - 10.05.2011 - Nepal'ın eski dışişleri bakanlarından 82 yaşındaki Shaileindra Kumar Upadhyay, dünyanın en yüksek dağına çıkan en yaşlı kişi olma hedefiyle Everest'e tırmanmaya çalışırken öldü. Dağcılık Bakanlığı yetkilisi Tilak Pandey, Upadhyay'in dün gece üs kampına dönerken yamaçtan düşerek öldüğünü açıkladı. Upadhyay'ın, dağa tırmananların ortak ölüm nedenlerinden olan yüksek irtifa rahatsızlığından hayatını kaybettiğinin sanıldığı kaydedildi. Üs kampına taşınan eski bakanın cesedinin havayoluyla bugün başkent Katmandu'ya nakledilmesi bekleniyor. Upadhyay, Nepal'da 1986-90 döneminde dışişleri bakanlığı görevini yürüttü.

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