Eski bakan Ercan Vuralhan İstanbul'da öldürüldü

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan (75), İstanbul Fatih'te Yüksel K. tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Yüksel K. yakalanırken cinayetin alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edildi.

İstanbul Sirkeci'deki bir kafede oturan 75 yaşındaki eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan, Yüksel K. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Vuralhan, kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Şüpheli Yüksel K, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Ercan Vuralhan kimdir?

1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. 28 Aralık 1965'te Dışişleri Bakanlığı IV. Dairede aday meslek memuru olarak göreve başladı. 23 Haziran 1966'da aynı dairede 3. Katipliğe getirildi. 1 Nisan 1967 ile 31 Mart 1969 arasında askerlik hizmetini yerine getirdi. Askerlik dönüşü Batı Dairesinde 3. Katip olarak göreve başladı. 9 Ocak 1970'te 2. Katip oldu. 29 Haziran 1970'te Sofya Büyükelçiliği 2. Katipliğine görevlendirildi. 12 Kasım 1971'de Başkatip oldu. 31 Temmuz 1972'de Stuttgart Başkonsolosluğu 1. Sınıf Konsolosluğuna getirildi. 7 Temmuz 1975'te aynı yerde Maiyette Başkonsolos olarak bulundu. 31 Ekim 1975'te Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Siyaset Planlama Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü oldu.

5 Temmuz 1976'da Bütçe ve İdare Dairesi Şube Müdürlüğüne atandı. 29 Eylül 1977'de Lahey Büyükelçiliği Orta Elçilik Müsteşarlığına, 7 Temmuz 1978'de 3.Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, 28 Eylül 1979'da 2. Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına, 14 Eylül 1981'de 1.Sınıf Büyükelçilik Müsteşarlığına terfi etti.

1 Ekim 1981'de aynı bakanlığın İdari İşler Genel Müdürlüğü I. Dairesinde 2. Sınıf Daire Başkanı olarak göreve başladı, 8 Kasım 1983'te Komptrolörlük ( İdari ve Mali İşler ) Daire Başkanlığına getirildi. 16 Mart 1987'de Riyad Büyükelçiliğine görevlendirildi. 17 Eylül 1987'de istifa ederek politikaya atıldı. Mehmet Ercan Vuralhan, 1987 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi saflarında Ankara’dan milletvekili seçildi.

II. Özal Hükümeti’nin Millî Savunma Bakanıdır. (21.12.1987- 9.11.1989 ) 1988 yılında Dışişleri Bakanlığına alınan zırhlı araç ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlük yapmakla suçlansa da istifa etmedi ve dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından da desteklendi.

Vuralhan daha sonra ardı ardına yere çakılan, içinde 38 kişinin öldüğü Casa uçakları ihalesini açması nedeniyle gündeme geldi. 2000 yılında Balıkesir Manyas'ta “5 bin konut yaptıracağım” vaadiyle Kor İnşaat' a su basmanı ihalesi verip, firmadan teminat olarak aldığı 1.4 trilyonluk çekle firar etmesi nedeniyle, "Dolandırıcılık" ve "Çek Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından Polis tarafından aranırken, Florya Atatürk Deniz Köşkü’ndeki TBMM misafirhanesinde kaldı. Polisin tesadüfen Bakırköy'de gözaltına alıp; üzerindeki TBMM kimliğinde isminin “Ercan Vuralhan” olarak geçmesi, tutukluluk kararının ise “Mehmet Ercan Vuralhan” adına olması nedeniyle, serbest bırakıldı. 4 yıl aradan sonra Sürmeli Oteli'nde tekrar yakalandı ve Kartal Cezaevine gönderildi. Vuralhan, 2007 yılında tahliye edildi.