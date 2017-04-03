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Eski Bakan Ekrem Ceyhun vefat etti

Ceyhun, 91 yaşında hayatını kaybetti

03 Nisan 2017 19:57

9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in iktidarda olduğu dönemde 'karakutusu' olarak isimlendirilen Ekrem Ceyhun, aynı zamanda 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eski Başbakan Necmettin Erbakan ile de arkadaştı.

Milliyet.com.tr’nin aldığı bilgilere göre; Ceyhun, 8 aydır Ankara’da İbni Sina Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Ceyhun, dün saat 16.45 sıralarında hayata gözlerini kapadı.

Ceyhun, 4 Şubat 1927 Erzurum doğumluydu. Bir dönemin siyasetine damga vuran isimleri yetiştiren İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuydu. Demirel’in 1970’li yıllarda başbakanlığı döneminde Başbakanlık Müsteşarıolarak Ceyhun’u atadı.

1990’lı yıllarda Demirel iktidarında Devlet Bakanı olarak kritik görevlerde bulundu. Bu dönemde Demirel’in karakutusu olarak isimlendiriliyordu. Cumhurbaşkanlığı döneminde ise Demirel’in başdanışmanıydı.  Ceyhun, aynı zamanda merhum Özal ve Erbakan ile de arkadaştı.

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Ekrem Ceyhunvefat etti

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