Eski Bakan Bayraktar ile bürokratları arasında 'Ataköy evleri' konuşması

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile bakanlık börokratları arasında geçtiği öne sürülen görüşme kayıtlarında, Ataköy sahiline yapılması planlanan konutlar hakkında “Çuvalla para aldık, önlerini kesmeyelim” ifadelerinin fezlekede yer aldığı iddia edildi.

Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya’nın haberine göre, 17 Aralık “Büyük Rüşvet” operasyonunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığı’na gönderdiği eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar dosyasından “Ataköy tapeleri” çıktı.

İstanbul Ataköy’de sahil şeridindeki 80 dönümlük arazide yer alan ve büyük tartışma yaratan “Yalı Ataköy Projesi”, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yüzgeç’in Bayraktar’la ilgili Adalet Bakanlığı’na gönderdiği fezlekeye, “Ataköy sahil kenarına Özyazıcı İnşaat tarafından imar planlarına aykırı olarak yapılan projeye izin verilmesi” iddiasıyla girdi. Savcı Yüzgeç, “Arsanın otel alanı olarak ihaleye çıkmasına rağmen, ihale şartlarına aykırı olarak şirket tarafından konut olarak satıldığını” tespit etti.

Fezlekeye dönemin bakanı Bayraktar ile bakanlık bürokratları arasındaki yasal dinleme kayıtları da girdi. Kayıtlarda, “Planın da şöyle bi sıkıntısı var şimdi. O 5000’likte orda apart ünite gibi bir ifade var ama binliklere yansımamış o. İlerde çözmek lazım, yapı ruhsatı aldıktan sonra hemen planı değiştirecez bütün o parsellerde, o zaman belki çözeriz onu ama aslında şu anki durumuyla binlikte pek apart ünite yapamaz gibi görülüyor”, “Neyse onu bakın adama yardımcı olalım artık”, “Pek apart ünite yapamaz gibi görülüyor”, “Kamuoyunda tartışılır, önlem alınması lazım”, “Çuvalla para aldık önlerini kesmeyelim” diyalogları dinlemeye takıldı.

Bayraktar’ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ın da bulunduğu 60 şüpheli hakkında takipsizlik kararı vererek “kovuşturmaya gerek olmadığına” hükmeden Cumhuriyet Savcısı Ekrem Aydıner ise “Ataköy” projesiyle ilgili “İmar ve şehircilik açısından eleştirilebilecek yanlar var” tespitini yaptıktan sonra iddiaların “varsayıma” dayandığını savundu.

