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Eski AYM Başkanı Yekta Güngör Özden: Açık oylama iptal sebebi

"Anayasa ve iç tüzükte gizli oylama hükmü yer alıyor"

12 Ocak 2017 11:08

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, ‘’Anayasa değişiklik teklifinin oylamaları sırasında AKP milletvekillerinin açık oy kullanmaları, iptal nedenidir’’ dedi.

Anayasa ve iç tüzükte gizli oylama hükmünün bulunduğunu hatırlatan Özden, Sözcü'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“AKP iktidarının, hukuk devletini ve demokrasiyi sözde bırakacak Anayasa değişikliği çabaları, siyasal bir kaosun habercisi nitelikli aykırılıklarla sürmektedir. Anayasa gereği, Anayasa Mahkemesi’nin yalnız biçim yönünden inceleyip denetleyeceği Anayasa değişikliğine ilişkin sınırlamaya güvenip, açık oy kullanılarak gizli oy koşulu çiğnenmekle, oylamanın geçersizliği kesin biçimde ortaya çıkmıştır. Açık oy, oylamanın koşulu ve niteliği yönünden başka bir duruma gerek bırakmaksızın oylamayı geçersiz kılar. Ayrıca OHAL döneminde halkoylaması demokrasinin doğasına da aykırıdır."

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