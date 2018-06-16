Eski avukatından Gizem Karaca'ya icra takibi

Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesi ile 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan oyuncu Gizem Karaca'nın eski avukatı ücretinin bir kısmını alamadığı iddiasıyla hakkında icra takibi başlattı.

Karaca evinde esrar öğütmede kullanılan 2 metal düzenek bulunmasının ardından hapis cezasına çarptırılmıştı. Düzeneği Viyana’da bir mağazadan ‘sarımsak öğütmek için aldığını öne süren Karaca, uyuşturucu madde hazırlanmasında kullanıldığını bilmediğini ve kullanmadığını söylemişti.

Hapis cezasının ardından Karaca'nın eski avukatı Oktay Süleyman Öztürk, avukatlık ücretinin 11 bin 500 liralık kısmını alamadığı iddiasıyla icra takibi başlattı ve söz konusu alacağın haciz yolu ile tahsilini talep etti. İstanbul 35’inci İcra Müdürlüğü, faiziyle 11 bin 950 lirayı bulan borcun ödenmesi için ödeme emri çıkardı.

Ödeme emrinde, Karaca’nın bu borcu kendisine tebliğinin ardından 7 gün içinde ödemesi ya da itiraz hakkını kullanması gerektiği belirtildi.