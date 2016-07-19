Eski askeri savcı Üçok: Tutuklananlar 2009'da açıkladığım listenin birebir aynısı

TSK içindeki Fethullahçı yapılanmayı ilk kez 2009 yılında ortaya koyan eski Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, bugün gözaltına alınan darbecileri o dönem kendisinin isim isim tespit ettiğini söyledi.



Kayseri’de bir hava üssünde bilgisayar sistemine sahte belge yerleştirdikten sonra suçüstü yakalanan cemaatçi astubayları sorgulayan ve ardından kapsamlı bir soruşturma başlatan eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Balyoz davası ve Kayseri'deki soruşturması nedeniyle “hipnozla işkence” suçlamasıyla cezaevine konuldu.

"Listemin aynısı, hatta fazlası da var"

hurriyet.com.tr'den Bahadır Özgür'e konuşan Üçok, bugün yaşanan darbe girişiminin kendisinin ne kadar haklı olduğunu gösterdiğini vurguladı. Üçok "Benim listemin birebir aynısı ve hatta daha fazlası var" dedi.

"Kilit isimleri tespit etmiştim"

Orgeneral Hulusi Akar'ın karargâhtaki yakın çalışma çevresinden olan Personelden Sorumlu Tuğgeneral Mehmet Partigöç, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van, Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim, İzmir 2. Ana Jet Üssü Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk, Mersin Garnizon Komutanı ve Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan gibi darbe girişiminin kilit isimlerini o dönem kendisinin tespit ettiğini ve belgeleri ile soruşturma dosyasına koyduğunu anlatan Üçok şöyle konuştu:

"Ben o dönem bu soruşturmayı yapıp tüm gerekli yerlere bunu sundum. Genelkurmay Askeri Savcısı'na ifade verdim, Genelkurmay Başkanlığı'na elden yolladım. Ankara, İstanbul ve İzmir savcılmarına verdim. Üç ildeki Emniyet müdürlüğü'ne de verdim. Ama sonuç değişmedi.



Çünkü TSK'nın yaptığı örtmeyi aşamadım. Savcı Genelkurmay'a yazı yazıyor ama yanıt alamıyor. Benim yürüttüğüm soruşturma ordu içindeki koruma kalkanını bir türlü aşamadı. Aynı dönemde Askeri Yargıtay Üyesi bile Ankara Cumhuriyet Savcısı'na giderek ortaya çıkardığım yapı hakkında ifade verdi. Yine de TSK içinde bir soruşturma, inceleme başlatılmadı."

"Darbe yapacakları belliydi"

Üçok bu ekibin darbe yapacağının daha o dönemden belli olduğunu söyleyerek, 2009'daki soruşturmasında Albay Selçuk Başyiğit'in, "Biz artık çok güçlendik. Şu anda Fethullah Gülen'in bir emriyle kalkacak F 16'larımız, F 4'lerimiz var" dediğini aktararak, "Şu an emekli bu albay. O dönem Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'nda görevliydi. Bu sözler mahkeme kayıtlarında da vardı" dedi.

Üçok, 208 insanın bu darbe girişiminde yaşamını kaybetmesinde yıllardır bu yapıya yönelik ciddi bir soruşturma ve inceleme başlatmayanların da payının olduğunu vurguladı.