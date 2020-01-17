Eski Arnavutköy Belediye Başkanı Yardımcısı’nın kardeşi de Kanal İstanbul güzergâhından 22 dönüm arazi almış

Eski Arnavutköy Belediyesi İmardan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı’nın kardeşi mimar Nur Muhammed Genç’in Kanal İstanbul projesinin güzergâhından 22 bin 502 metrekare arazi aldığı, birkaç yıl önce de araziyi satışa çıkardığı ortaya çıktı. Genç’in araziyi 2013-2018 yılları arasında satın aldığı öğrenildi.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul projesini kamuoyuna açıkladığı 2011 yılından sonra arazilerin alınması dikkati çekti.

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Genç, “Arazileri 5-6 yıl önce sattım. Kanal İstanbul güzergâhında şu anda arazim yok. Emlak işi yapıyorum. O günkü fiyatlar iyiydi, sattım. İnşaat işine girdim. Pasif tapularda olabilir ama aktif olarak üstümde tapu yok” dedi.