-ESKİ ARJANTİN DEVLET BAŞKANI KIRCHNER ÖLDÜ BUENOS AIRES (A.A) - 27.10.2010 - Arjantin'in eski devlet başkanı Nestor Kirchner 60 yaşında öldü. Devlet televizyonu, Devlet Başkanı Cristina Kirchner'in eşi Nestor Kirchner'in kalp krizi sonucu El Calafate'de öldüğünü duyurdu. Nestor Kirchner'in özel doktoru da, eski devlet başkanının öldüğünü doğruladı. Bu yıl 2 kez hastaneye kaldırılan Kirchner, önümüzdeki yılki devlet başkanlığı seçimine katılmayı planlanıyordu. Kirchner, 2003-2007'de devlet başkanlığı yapmıştı.