Eski Arjantin Devlet Başkanı Carlos Saul Menem, 90 yaşında hayatını kaybetti

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Arjantin'in eski Devlet Başkanı Carlos Saul Menem'in 90 yaşında hayata gözlerini yumduğunu belirterek, "Ölümünü derin bir üzüntüyle öğrendim" dedi.

Arjantin'de 1989 ile 1999 yılları arası Devlet Başkanlığı yapan Carlos Saul Menem, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Manem'in hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Menem'in ölümünü, derin bir üzüntü ile öğrendim. Her zaman demokratik yollarla seçilmiş biriydi, La Rioja Valisi, Arjantin Devlet Başkanı ve Senatördü. Diktatörlük döneminde baskı gördü ve hapse atıldı. Zulema ve onun için gözyaşı döken herkese başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Menem, “El Turco” lakabıyla bilinirdi

Arjantin'de demokrasinin yeniden ilan edilmesinin ardından ülkeyi yöneten ikinci Devlet Başkanı olan Menem, Suriye kökenli olduğu için İspanyolcada "Türk" anlamına gelen "El Turco" lakabıyla tanınıyordu.

5 yıl hapis yatmıştı

Doğduğu yer olan Arjantin'in La Rioja eyaletinin valisi olarak görev yapmıştı. Arjantin'de 1976 yılında düzenlenen askeri darbesinin ardından tutuklanan Menem, 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve bu süreyi Başkanlık teklifini planlamaya adamıştı.

Tutukluluk süresinin sona ermesinin ardından ise Menem, 2 kez daha La Rioja eyaletinin valisi seçilmişti. Valilik görevinin ardından senatör olan Menem, 10 Temmuz 1989 yılından 10 Aralık 1999'a kadar Arjantin Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Menem, kendisini 1974'te sürgünden döndükten sonra hayatını kaybeden siyasi akıl hocası Peron'un halefi olarak görmüştü.

Hakkında birçok dava açılmıştı

Başkanlığı döneminde ekonomik başarılarına rağmen Menem, hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddiaları ve uyguladığı özelleştirme politikaları nedeniyle sıkça eleştirilerin hedefi olmuştu. Aynı zamanda kabinesinde yer alan bazı isimler ise ülkede yolsuzluk iddialarının hedefi haline gelmişti.

Ekvador ve Hırvatistan'a yasa dışı yollardan silah satışı yapmakla suçlanan Menem, 2001 yılında gözaltına alınmış, 2018'de ise davanın zaman aşımına uğraması ile beraat etmişti.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires’te 1994 yılında gerçekleşen ve 85 kişinin hayatını kaybettiği Yahudi Derneğine (AMIA) yapılan saldırının ardından olay hakkında açılan soruşturmaya müdahale etmek suçlamasıyla yargılanan Menem, 2019 yılı Mart ayında da bu davadan beraat etmişti.