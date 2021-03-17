Eski AP Türkiye Raportörü Kati Piri'den Gergerlioğlu tepkisi: Yasadışı, ahlâka aykırı ve korkakça bir eylem

Avrupa Parlamentosu milletvekili ve eski Türkiye Raportörü Kati Piri, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin "yasadışı, ahlâka aykırı ve korkakça bir eylem" olduğunu söyledi.

Eski AP Türkiye Raportörü Kati Piri, HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine Twitter'dan tepki gösterdi.

Piri, Gergerlioğlu ile dayanışma içinde olduğunu söylerken, "Parlamenter dokunulmazlığının kaldırılması, yasadışı, ahlâka aykırı ve korkakça bir eylemdi" dedi.

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Ne olmuştu?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat'ta onamıştı. Yargıtay'ın onama kararı, geçen hafta Perşembe günü Meclis'e ulaşmıştı.

Kararla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan Gergerlioğlu, aynı zamanda da "tedbir" kararı alınması talebinde bulunmuştu. Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusuyla ilgili süreç devam ederken, tedbir kararı reddedilmişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Gergerlioğlu hakkındaki bireysel başvurusu sonucunu beklemeyeceklerini açıklamıştı.

Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bugün okundu. Kararın okunması ile Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü.