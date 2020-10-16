Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç: Anayasa Mahkemesi, 14. Ağır Ceza hakkında suç duyurusunda bulunmalıdır

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, yüksek mahkemenin; ihlal kararına rağmen Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında suç duyurusunda bulunması gerektiğini söyledi.

TV 100'de Ahu Özyurt'un sunduğu Sağlı - Sollu isim programda Gürkan Hacır, Metin Özkan, Hadi Özışık ve Barış Yarkadaş, Enis Berberoğlu kararı ve 'Işıklar yanıyor' tartışmasını yorumladı. Gazeteci Barış Yarkadaş, Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'la yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı:

"Siz uzun yıllar Anayasa Mahkemesi'nde bulundunuz, AYM Başkanlığı yaptınız. Son olan biteni nasıl görüyorsunuz?" dedim. Haşim Kılıç, bugün yaşanan tartışmalara dikkat çekerek, Engin Yıldırım'ın attığı tweetten daha çok, yerel bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamamasının aslında konuşulması gerektiğini söyledi.

Kendisinden bunu ben TV 100 için demeç olarak aldım. Ve dedim; son olup biteni yorumlar mısınız?

"Anayasa Mahkemesi, 14. Ağır Ceza hakkında suç duyurusunda bulunmalı"

Haşim Kılıç şunu söylüyor:

"Bireysel başvuru AYM'nin saygınlığı adına büyük bir kazanımdı. Son olan bitenlerden dolayı üzülüyorum. Kazanımlar örseleniyor ve etkisiz hale getiriliyor. Mahkemenin kararlarının uygulanmaması herkesi ilgilendirir.

İlgililer gereğini yapmalıdır. Anayasa Mahkemesi, 14. Ağır Ceza hakkında suç duyurusunda bulunmalıdır. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bu konuya ilgisiz kalmıştır. Sorun itirazlarla mutlaka düzeltilecektir. Düzeltme yapıldığında hukuk devletinin gereği yerine getirilmiş olur."