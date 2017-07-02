Eski Amedpsor'lu futbolcudan yönetime suçlama: Kaptan Deniz Naki'ye yöneticiler saldırmak istedi!

Amedspor’dan Diyarbekirspor’a transfer olan futbolcu Yusuf Yağmur, Amedspor Başkanı Nurullah Edemen'i ve yönetimi eleştirirken yönetim ile yaptıkları bir toplantıda takım kaptanı Deniz Naki'ye iki yöneticinin fiziki şiddet kullanmak istediğini, buna engel olduklarını iddia etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yusuf Yağmur, yönetimi, kulübün kuruluş felsefesinden uzaklaşmakla suçladı. Yağmur'un açıklaması özetle şöyle:

"Bilindiği üzere bir süre önce 6 yıl boyunca şeref, onur ve gururla formasını taşıdığım Amedspor Kulübü’nden ayrıldığımı açıklamış ve yakın zamanda sadece formasını taşımakla kalmadığım, manevi olarak ilelebet gönlümden çıkmayacak bir mücadele sahasından neden çekildiğimi siz değerli kamuoyuna ve çok değerli Amedspor’un taraftarına detaylarıyla izah edeceğimi belirtmiştim. Bu nedenle bu geniş açıklamayı yapmak bir her şeyden önce bir borçtu diyerek başlamak istiyorum.

Bu kentte doğmuş ve büyümüş biri olarak; Futbol kariyerime Diyarbakır İl Özel İdare Ay Spor’da başladım. Daha sonra 3. Lig’de iken Yeni Malatyaspor’da profesyonel futbolculuğa adım attım ve şampiyonluğu yaşayarak 2. Lig’de aynı formayı giydim. Daha sonra (6 yıl önce) Diyarbakır DİSKİ, Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, son olarak da isim değişikliği ile Amedspor’a geçiş yaptım. Son 2 yıldır sadece Türkiye’de değil namı dünyaya duyurulan, büyük takımlara kök söktüren, bir futbolcusunun aldığı transfer bedeli tüm takıma eş değer olan Süper Lig takımlarına Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kök söktürdük. Biz bir şeye inandık. Biliriz ki bir şeye inanmak başarıya gidilen yolun yarısıdır

Hiçbir kudret, makam ve maddiyat iradeye hükmedemez. Biz bu anlayış ve halkımıza verdiğimiz söze sadık kalarak her maçımıza bu anlayışla çıktık. Sadece sahada mücadele etmedik, hakemlerle, tribünlerle, medyasıyla, federasyonuyla; bir bütünen önyargıyla bize bakan her kesimle takım olarak pes etmeden mücadelemizi sürdürdük. Elbette eksikliklerimiz oldu, şampiyonluk fırsatını teptik, sözlerimizi, topyekün saldırılar karşısında tam anlamıyla yerine getiremedik.

Biz fedakarlık anlayışıyla hareket ederken, her gün biraz daha halkın sempatisini kazanıp büyüyen kulüpte değişimlerin yaşandığına tanıklık etmek hayal kırıklığı yarattı. Bunu yaşatanların başında da Kulüp Başkanı Nurullah Edemen gelmektedir. Daha önceki kısa açıklamamda demiştim fedakarlık karşılıklı olana denir. Biri “feda” ederken diğeri “kâr” amacı güdüyorsa ona ticaret denir. Ben ve takım arkadaşlarımla "feda" anlayışıyla hareket ederken birilerinin ticari beklenti ve kaygıyla hareket etmesi ne yazık ki gözbebeğimiz olan Amedspor'un şanına yakışmamaktadır. Bu nedenledir ki bu anlayışı taşıyan insanlarla yürümek mümkün değildi.

Bu takımda güven duvarı yıkılmıştır. Temel ayrılma sebebim de budur. Diyarbekirspor’a transfer oldum diye “Yusuf para için ayrıldı” ifadesini kullanan başta yöneticilere sesleniyorum; bana kalmam için teklif ettiğiniz parayı açıklayın! Teklif ettiğiniz paranın altında transfer olduğumu kamuoyunun da bilmesini istiyorum. Dediğim gibi güven duvarını siz yıktınız. “

Deniz Naki iddiası

“Sahada mücadele eden bizler olarak her şeyden emeğe saygı gösterilmesini beklerdik. Ancak bu yönetim ne yazık ki bu anlayıştan gittikçe uzaklaştı. Şöyle ki;

1-Geçen sezon alacaklarımız ödenmeden transferler yapılıp, ücretlerin hemen ödenmesi ahlaki midir?

2-Nurullah Edemen’le bir grup futbolcu ile alacaklarımız ile ilgili ligin son maçı öncesi işyerinizde yapılan toplantıda neden bizlere parmak sallayıp, iki yöneticiyi şiddet kullanmak üzere futbolcu arkadaşımızın(Deniz Naki) üzerine salmak istediniz?

3-Deniz Naki’nin “başkan size güvenmiyorum?” dediğinde neden parmak kaldırıp, salladınız? Bu olayı 10 şahit varken inkar edebilir misiniz? Size güvenmediğini açıkça beyan eden futbolcularla şahsi bir hasımlaşmaya gitmeye hakkınız var mıdır? Bu takımın adı Nurullah Edemen Spor Kulübü değildir. Ve o günden sonra neden bazı futbolcularla aranıza mesafe koydunuz?

4-Bu tavrınızdan sonra organize değil ama spontane gelişen tepki üzerine takım olarak Yeşil Kırmızı Belgeseli Gala Gecesi’ne gitmeme protestomuzu neden hazmedemediniz?

5-Sayın Nurullah Edemen, Türkiye futbol tarihine baktığınızda Galatasaraylı Spor Emek-Sen Kurucu Başkanı rahmetli emektar futbolcu Metin Kurt’un başlattığı akımı okumanızı öneririm. Bizim bir farkımız vardı Metin Kurt’tan, alacakları ödenmedi diye futbolda grev yapmadık, idmanlara çıkmamazlık da etmedik. Çünkü size değil bu halka sözümüz vardı; biz o anlayışla hareket ettik. Moral bozmadan her maçımıza aslanlar gibi çıkıp, mücadele ettik. Bunu da unutmayın!

6-Amedstore mağazası neden kulüp adına değildir de Nurullah Edemen adınadır?

7-Nurullah Edemen; kulübün banka hesabı olmasına rağmen neden ödemeleri şahsi hesaptan yapmaktadır? Neden tüm görüşmelerini kendi şahsi ofisinde yapmaktadır. Bu takımın adı Amedspor ise kulüp binası neden kullanılmamaktadır.

8-Futbolcularla yapılan toplantılar neden Edemen’in işyerinde gerçekleşmektedir?

9-Sekiz maç primi kesintileri neden personele ödenmedi?

10-Bu sezon dışarıdan gelen topçulara sözleşme yapıp kulübü neden ilk kez federasyona borçlandırdınız?

Saygıdeğer Amedspor taraftarı, Amedspor’a gönül verenler;

Birilerinin iddia ettiği gibi ben eğer para için gitmiş olsaydım geçen yıl Başakşehir, Antalyaspor, Alanyaspor, Eskişehir ve Adanademirspor’dan aldığım teklifleri elimin tersiyle itip Amedspor’u tercih etmezdim. Dediğim gibi mesele maddi bir boyuta indirgenip Amedspor Yönetimi’nde oluşan gruplaşma ve tamamen ticarileşen mantık göz ardı edilmeye çalışılıyor. Amed halkı kendi değerleriyle yarattığı, her koşulda sahiplendiği takımını yine sahiplenecektir."

Edemen: Gerek görülürse açıklama yapılacak

T24'e konuşan Amedspor Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, Yusuf Yağmur'un açıklamasını sosyal medyadan takip ettiğini, gerek duyulması halinde kulüp olarak açıklama yapacaklarını söyledi.