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Eski AKP'li vekil ve AYM raportörü Prof. Can: Altan kardeşler ve Ilıcak davasında verilen cezalar AYM'den de AİHM'den de döner

"Çok tartışmalı ve sorunlu bir karar"

16 Şubat 2018 20:57

Eski AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve eski Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü Prof. Osman Can, gazeteci - yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'a verilen  'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını sorunlu bulduğunu ifade etti. Can, "Çok tartışmalı ve sorunlu bir karar. Anayasa Mahkemesi'nden döner, AİHM'den de" yorumunda bulundu.

TIKLAYIN- Altan kardeşler, Nazlı Ilıcak ve diğer 3 tutukluya ağırlaştırılmış müebbet! 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci - yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 7 sanıklı davada mahkeme heyeti, hükmünü açıkladı. 500 günü aşkın süredir tutuklu bulunan sanıklara, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Davanın tutuksuz tek sanığı Tibet Murat Sanlıman ise beraat etti, hakkındaki adli kontrol tedbirleri kaldırıldı.

Kararı değerlendiren Eski AKP MKYK üyesi ve AYM raportörü Osman Can, "Anayasa Mahkemesinin ifade özgürlüğü olarak gördüğü "ifade"ler, anayasal düzeni zorla değiştirme suçu olarak değerlendirildi ve en ağır cezaya layık görüldü. Çok tartışmalı ve sorunlu bir karar. Anayasa Mahkemesi'nden döner, AİHM'den de..." dedi.

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Osman CanAKPMehmet AltanAhmet AltanNazlı IlıcakAİHM

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