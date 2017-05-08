Eski AKP'li vekil, 'FETÖ'den gözaltına alındı

AKP'nin 24. dönem Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, 'FETÖ' operasyonu kapsamında 'örgüt üyesi' suçlamasıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uzun hakkındaki arama ve el koyma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ahmet Tevfik Uzun kimdir?

Ahmet Tevfik Uzun 1968 Tarsus doğumlu. İstanbul Universitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde il Genel Meclis üyesi olarak atandı. Uzun evli ve 4 çocuk babası.