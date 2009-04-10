Eski AKP'li başkan Orakçı'ya operasyon

Sandık dolusu takı

Bir önceki yerel seçimlerde AKP’den başkan seçilen, ancak son seçimlerde partisinden aday gösterilmeyen Vehbi Orakçı için dün sabah bir operasyon düzenlendi. 29 Mart’ta bağımsız olarak seçime giren Orakçı’ya yönelik operasyon, Büyükçekmece Savcılığı’nın 2004’te başlattığı bir soruşturma kapsamında yapıldı.Jandarma ekipleri, Beylikdüzü Belediye Binası’nda, belediyeye ait inşaat firması BEYAŞ’ta ve BEYAŞ tarafından yaptırılan Fatih Sultan Mehmet Camii’nde arama yaptı. Basılan yerlerdeki evrak ve bilgisayarlara incelenmek üzere el konuldu. Eski belediye başkanı Vehbi Orakçı’nın, önceki dönemde görevli belediye meclis üyelerinin, birim müdürlerinin ve BEYAŞ personelinin de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Soruşturma bşlıklarının "haksız kazanç", "ihaleye fesat karıştırma" ve "dolandırıcılık" olduğu ileri sürüldü.Belediye binası önünde toplanan vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Adakent villalarında oturduğu söyleyen Ömer Çebi, 2007’de iskán izni için başvurduklarında, Vehbi Orakçı’nın kendilerinden 120 bin YTL rüşvet istediğini ileri sürdü. Bu sözlere tepki gösteren bazı kişiler ise "O zaman niye söylemedin de şimdi söylüyorsun. Parayı verdiysen sen de rüşvetçisin. Madem bu adam rüşvetçiydi, soruşturma 2004’ten bu yana sürüyordu da neden şimdi operasyon yapıldı" dedi.VEHBİ Orakçı’nın iki oğluna 23 Temmuz 2006 günü bir otelde yaptığı görkemli sünnet düğünü çok konuşulmuştu. Yaklaşık beş bin davetlinin katıldığı düğünde takı kuyruğu oluşmuş, takılar çöp poşetine konulmuştu. Belediyeden otele 1700 kişi üzerinden ödeme yapıldığı, sanatçıların para almadığı, toplam maliyetin 30 bin TL olduğu açıklanmıştı. Düğüne İstanbul Valisi Muammer Güler de katılmıştı. Vehbi Orakçı ile Valisi Güler’in tanışıklıkları 23 yıl öncesine dayanıyor. Güler, Orakçı’ya, "hayırlı evlat" Orakçı ise Güler’e, "manevi babam" diyor.