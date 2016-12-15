Eski AKP’li bakanlar, Gökçek’e karşı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Birlik Parkı'nı imara açma girişimi ikinci kez yargıya takıldı. AKP’li çok sayıda eski bakanın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne karşı Mimarlar Odası'yla birlikte davaya müdahil olması dikkat çekti.

DUVAR’da yer alan habere göre davaya, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu, eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Vecdi Gönül’ün de aralarında olduğu çok sayıda semt sakini Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yanında yer alarak müdahil oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

“Mahkeme kararı geldiğinde, davada bizim yanımızda yer alan çok sayıda müdahilin içerisinde Eski AKP’li bakanlar ve milletvekillerini de gördük. Davada, kendi partililerinin de mimarların yanında olmasını artık Gökçek değerlendirsin. Yanlış yolda olduğunu birde bu yolla anlamış olur herhalde. Birlik Parkı mücadelesi halkında katılımıyla yeşil alan olarak kazanıldı. Birlik Parkı’nı konut ve ticaret alanı olarak imara açmak isteyen Büyükşehir Belediyesi’ne karşı açtığımız davalarda yargı bizi haklı gördü. Peş peşe davalar açtık. Mahkeme Birlik Parkı’nı imara açan plan kararını iptal etti. Ancak Büyükşehir Belediyesi bu kez Birlik Parkı’nı kentsel dönüşüm alanı ilan etti. Bu karara da dava açtık. Mahkeme bu kararı da iptal etti. Büyükşehir Belediyesi Birlik Parkı ve çevresinde ikinci plan değişikliğine gitti. Parkın yakında yapılaşma öngören ve ileride parkı da tehdit edebilecek bu plan değişikliğine de dava açtık ve kazandık.”