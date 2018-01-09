Eski AKP'li bakanın imam bacanağı hastaneye yönetici oldu

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı AKP’li Mustafa Demir’in bacanağı Ali Şekerci, 10 yıldır mescidinde kadrolu imamlığını yaptığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne müdür yardımcısı olarak atandı. Bu atama ilçede “bakan bacanağına torpil” iddialarının konuşulmasına neden oldu.

Sözcü'den Turgut Erat'ın haberine göre imam Ali Şekerci, 1986 yılında memuriyete başladığını, İmam Hatip mezunu olduğu belirterek “17 sene Diyanet’te çalıştım. Daha sonra yasalara uygun bir halde Sağlık Bakanlığına geçtim. İmam hatip olarak da 14 yıldır Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yaptım. Kadrom hastane imamıdır. Kamu yönetimi mezunu oldum. Eniştem iki dönem önce milletvekilliği yaptı ama gidip de bir ricam olmadı. Zaten kendisi de bu tarz ricaları sevmez. 2009 yılından sonra imamlığın yanısıra hastanedeki AYNİYAT (kurumlarda eşya ve araç gereç işlerine, demirbaşlara bakan bölüm) bölümünde görev yaptım. Hastanede kadro açığı vardı. Durumumu Sağlık Bakanlığı da uygun gördü ve bu göreve getirildim. Kadrolu değil sözleşmeli personelim” dedi.

"Şartlar KHK ile değişti"

Sağlık Kurumlarında Müdür Yardımcılığı kadrolarına atanmak için şartlar Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile geçen yıl Haziran ayında değişti. 663 Sayılı KHK nın 32.Maddesi çerçevesinde sözleşmeli olarak istihdam edilecek müdür yardımcılarında aranacak genel ve özel şartlar şöyle:

Sözleşmeli müdür yardımcılarına ilişkin şartlar

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32’nci maddesi çerçevesinde sağlık tesislerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilecek müdür yardımcılarının aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir

A) Genel Şartlar:

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2) Eşi stratejik personel olup da 5 inci ve 6 nct hizmet bölgelerine ait il ve ilçelerde sözleşme imzalayacaklar hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde en az iki yılı sağlık alanında faaliyet gösteren yerlerde çalışmış olmak kaydıyla en az dört yılık iş tecrübesine sahip olmak.

3) 657sayılı Kanunun 48 inci maddesinde aranılan şartları haiz olmak.

4) Mevcut müdür yardımcıların sözleşmeleri devam eder. Bunların sözleşmeleri karne başarılarına göre tekrar değerlendirilir. Başarılı olanların sözleşmeleri yenilenebilir.

5) Sözleşmeli müdür yardımcısı olarak istihdam edilebilmesi için sağlık tesisinde münhal pozisyon bulunması şarttır.

B) Özel Şartlar:

l) idari ve Mali işler Müdür Yardımcılarının; sağlık kurumları yöneticiliği veya hastane yöneticiliği alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar, sağlık idaresi yüksekokulu, sağlık kurumları yöneticiliği, sağlık kurumları işletmeciliği, iktisadi idari bilimler ve hukuk fakültesinden mezun olanlar ile sosyal hizmet uzmanı, sosyal çalışmacı, mühendislik fakültelerinin bilgisayar, biyomedikal, endüstri, inşaat, makine, elektrik elektronik bölümlerinden mezun olanlar tercih edilmek kaydıyla en az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak.

2)Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür yardımcılarının; sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında bulunan kadro veya unvanlarına atanabilecek yüksekokul veya fakültelerden mezun olması gerekir.

3) Sağlık Otelciliği Müdür Yardımcılarının; yüksekokul veya fakültelerin turizm ve otelcilik bölümlerinden veya özel şartların 1 ve 2 nci maddelerinde belirtilen yüksekokul vaya fakültekerin birinden mezun olması gerekmektedir. Turizm belgeli tesislerde dört yıl otel yöneticiliği tecrübesi olanlardan genel şartlarda aranılan en az iki yıl sağlık alanında çalışma şartı aranmaz.