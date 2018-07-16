Eski AKP MKYK üyesi ve AYM raportörü Prof. Osman Can: İktidarın tek elde yoğunlaşması oranında darbe girişimleri cazip ve mümkün hale gelir

Eski AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve eski Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü Prof. Osman Can, "Bir ülkede sistemin katı merkeziyetçiliği ve iktidarın tek elde yoğunlaşması oranında darbe girişimleri cazip ve mümkün hale gelir" dedi.

Can, 24 Haziran seçimlerinden sonra geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından çıkarılan KHK'lara bir çok kurumun Cumhurbaşkanlığı'na bağlanması ve yetkilerinin genişletilmesiyle ilgili Twitter'da değerlendirmede bulundu.

"Bir ülkede sistemin katı merkeziyetçiliği ve iktidarın tek elde yoğunlaşması oranında darbe girişimleri cazip ve mümkün hale gelir" uyarısında bulunan Can, "Türkiyede iktidar heveslilerinin elinden kozlar alınmış değil, aksine altın tepside sunulmuş durumda" dedi.