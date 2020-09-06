Eski AKP milletvekili Tosun: Tarikat ve cemaatlerin kontrol altına alınması gerek

Eski AKP milletvekili ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun, tarikat ve cemaatlerin kontrol altına alınması gerektiğini belirtti.

Tosun, "Ülkemizde tarikatlar yasaklanınca yer altına indiler, kontrolsüz hale geldiler. Kimileri safiyetini muhafaza edip misyonunu devam ettirdi. Hakikaten güzel insanlar yetiştirdiler/yetiştiriyorlar.Kimileri de safiyetini kaybetti, cahillerin elinde kaldı. İslam ahlakına yakışmayan yollara saptılar. Rant devşirir oldular. Kimi ahl aksızlıklara kaynaklık ettiler. Tarikat mefhumuna da tasavvuf mefhumuna da hatta doğrudan İslam dinine de zarar verdiler/veriyorlar." görüşünü savundu.

Tosun, "Tarikat ve cemaatlerin kontrol altına alınmasının gereğine daha önce bu sütunda temas etmiştim. Diyanet bünyesinde mi olur yoksa RTÜK gibi bir kurum mu olur orasını tartışmak gerekir. Ama mutlak surette kontrol altına alınmalıdır. Yoksa bu gidişle şeyh kılıklı daha çok muzır insanlar görürüz.Bu da kesinlikle İslam’ın kusuru değildir, sistemin kusurudur!" ifadesini kullandı.

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