Eski AKP milletvekili Ocaktan: Yarından tezi yok hemen bir araya gelin; cezaevindeki gazeteci, STK temsilcileri ve siyasileri özgür bırakın

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, iktidar ve muhalefete ""Yarından tezi yok hemen bir araya gelin, bağımsız ve tarafsız bir yargı inşa ederek ülkeyi adaletten mahrum bırakmayın... Bir araya gelin, ifade hürriyetinin önündeki engelleri kaldırarak beraat ettikleri halde halen cezaevinde tutulan, gazetecileri, yazarları, sivil toplum temsilcilerini, siyasileri özgür bırakın" çağrısında bulundu.

Ocaktan, "Ama’sız, ‘fakat’sız mazeret sayılabilecek hiçbir kelimenin arkasına saklanmadan açıkça ifade edelim; Ayasofya’nın tamamının ibadete açılması hayırlı olsun." düşüncesini dile getirdi.

Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda muhalefet ve iktidarın ortaklaştığını belirten Ocaktan, "İnanıyorum ki Türkiye’deki hiçbir siyasal iktidar ve de muhalefet ülkenin hukuki alanda negatif bir görüntü vermesinden, özgürlükler konusunda otokratik ülkelerle aynı ligi paylaşmaktan mutlu değildir. İşte Türkiye’nin demokratik görüntüsünü düzeltme konusunda iktidar ve muhalefet için en güzel fırsat..." görüşünü savundu.

Ocaktan, "Yarından tezi yok hemen bir araya gelin, bağımsız ve tarafsız bir yargı inşa ederek ülkeyi adaletten mahrum bırakmayın... Bir araya gelin, ifade hürriyetinin önündeki engelleri kaldırarak beraat ettikleri halde halen cezaevinde tutulan, gazetecileri, yazarları, sivil toplum temsilcilerini, siyasileri özgür bırakın... Bir araya gelin, konuşun-tartışın, sosyal medyayı yasaklama niyeti taşıyan yasa hazırlıkları gibi dijital çağa savaş hayallerinden vazgeçin" değerlendirmesinde bulundu.

Ocaktan, "İnanıyorum ki Ayasofya’nın açılmasıyla 85 yıllık hasretleri sona eren dindar kesimler de, yargının bağımsız ve tarafsız olduğu, özgürlük ve demokrasi kalitesi yükselen bir Türkiye’ye itiraz etmeyeceklerdir... Herhalde 'Ayasofya açıldı ya, bize bu kadarı da yeter' demeyeceklerdir." ifadesini kullandı.

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