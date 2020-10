Eski AKP milletvekili Ocaktan: Türkiye ekonomik anlamda tarihinin en derin krizlerinden birini yaşıyor

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Türkiye ekonomik anlamda tarihinin en derin krizlerinden birini yaşıyor, elbette bunda pandemi sürecinin etkisinin de bulunduğu muhakkak. Ama fiili anlamda salgın öncesinde de zaten ekonomik göstergelerimiz hızla kötüleşen bir görüntü arz ediyordu." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Salgınla birlikte işsizlik katlanarak büyümüş, her ne kadar enflasyon kağıt üzerinde düşük gösterilse de insanların fiili olarak yaşadığı enflasyon can yakıcı boyutlara ulaşmış bulunuyor. Hal böyleyken siyasal iktidar ve iktidara iliştirilmiş medya her gün pembe tablolar çizerek işsizliğin azaldığını, enflasyonun düştüğünü, Türkiye ekonomisinin Avrupa’yı bile kıskandıracak bir hızla büyüdüğünü adeta bir haber bombardımanı ile topluma anlatmaya devam etti." ifadesini kullandı.

