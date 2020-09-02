Eski AKP milletvekili Ocaktan: PKK Suriye’de devlete ortak olduğuna göre ‘beka’ meselemiz ne oldu acaba? 

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Rusya’nın davetiyle terör örgütü YPG/ PKK’nın siyasi uzantılarından Suriye Demokratik Konseyi’nin elebaşlarından İlham Ahmed ile Halkın İradesi Partisi Genel Sekreteri Kadri Cemil Moskova’da bir araya geldi. PKK Suriye’de devlete ortak olduğuna göre ‘beka’ meselemiz ne oldu acaba? " düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Peki bizim kazanç hanemizde ne var? Düne kadar Şam’dan başını uzatamayan Esad kazandı ve şu anda ülkenin büyük bir bölümüne hakim olmuş durumda, Rusya kazandı, İran kazandı, terör örgütleri de bulundukları bölgelerde mutlu-mesut yaşayıp gidiyorlar... Ve en önemlisi de bizzat Rusya dışişleri bakanlığı nezdinde üst düzey bir ağırlama ile gerçekleşen son Moskova toplantısıyla YPG-PKK Suriye’de yeni oluşacak yönetimin asli unsuru olmayı garantilemiş bulunuyorlar." yorumunu yaptı.

Ocaktan, " Galiba hep birlikte şu soruyu sormamız gerekiyor: PKK Suriye’de devlete ortak olduğuna göre, bugüne kadar inanmıyorlar diye toplumun büyük bölümünü ‘hain’ ilan ettiğimiz şu ‘beka’ meselemiz ne oldu acaba?" ifadesini kullandı.

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