Eski AKP milletvekili Ocaktan: Kızılay’ın Ensar Vakfı’na aktardığı 8 milyon dolarlık yardımı konuşuyor olmak gerçekten yürek yakıcı bir durum

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Başkentgaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na aktardığı 8 milyon dolarlık 'bağış'a ilişkin, "Tam da Elazığ depreminin yaralarının sarıldığı şu günlerde Kızılay’ın Ensar Vakfı’na aktardığı 8 milyon dolarlık yardımı konuşuyor olmak gerçekten yürek yakıcı bir durum." değerlendirmesini yaptı.

Ocaktan, "Elazığ’da hepimizin yüreğini yakan depremin yaralarını sarma konusunda milletçe güzel bir örnek ortaya koyduk, bunu takdir etmek lazım. Ama burada yıkılan bina sayısının 10-15 civarında olduğunu da unutmayalım. Dolayısıyla esas odaklanmamız gereken muhtemel İstanbul depremidir. Bilim insanlarının uyarıları ortada, deprem İstanbul’un sınırlarına dayanmış durumda. 20 yıllık bir ihmal gerçeğimiz var ve bu konuda hiçbir şey yapmadık." görüşünü savundu.

Ocaktan, "Dolayısıyla hiç vakit kaybetmeden İstanbul konusunda acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor, ama ne yazık ki biz yeni canlar kaybetmemek için deprem seferberliği başlatmak yerine, kendi ideolojik mahallelerimizi tahkim etme telaşına düşmüş durumdayız" düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın deprem üzerinden siyaset yapılmaması yönündeki haklı değerlendirmesinin altını özellikle çizmek gerekiyor. Ancak devletin bütün kurumlarının da aynı hassasiyeti taşımaları gerekiyor. Zira kritik dönemlerde kurumların ortaya koyduğu tercihler, insanların zihinlerinde bir takım soru işaretlerinin doğmasına ve derin kırılmalara yol açmaktadır." ifadesini kullandı.

Ocaktan şunları kaydetti:

Herkesin bildiği bir gerçek var ki, demokratik hukuk devletinde iktidarların bütün icraatları hem şeffaf, hem de hesap verilebilir olmak durumundadır. Mesela deprem vergilerinin nerelere harcandığını, kurumların kullandığı kaynakları nasıl değerlendirdiğini vatandaşlar öğrenme hakkına sahiptir. Eğer insanlar bu haklarını yeterince kullanamıyorlarsa, zihinlerinde bir takım soru işaretlerinin ve kuşkuların doğması kaçınılmaz hale gelir ki, hiçbir iktidarın böyle bir tablodan mutlu olması mümkün değildir. Dolayısıyla iktidarların meşruiyeti de, siyasal meşruiyetin sıhhati de ancak hukukilik ve şeffaflıkla mümkündür.

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