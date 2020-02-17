Eski AKP milletvekili Ocaktan: İslam dünyasında yolsuzluk yapan, rüşvete bulaşan devlet yöneticilerine hesap soracak yargı gücü yok 

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "İslam dünyasında ise yolsuzluk yapan, rüşvete bulaşan devlet yöneticilerini denetleyecek, hesap soracak bağımsız ve tarafsız yargı gücü bulunmamaktadır. Bu ülkelerdeki yazılı ve görsel yayın organlarına demokratik anlamda ‘medya’ demek bile mümkün değildir." görüşünü savundu.

Ocaktan, "Yeri geldiğinde 'Batılı ülkeler sadece kendilerine demokrat' diyerek sorumluluklarımızdan kaçmak için bahaneler üretsek de gerçek şu ki; demokratik ülkelerde bireylerin en temel insani hakları, özgürlükleri hukukun teminatı altındadır, basın özgürlüğü demokrasinin en temel denetim enstrümanlarından birisi olarak kabul edilmektedir. En önemlisi de bu ülkelerde hiç kimse, 'Acaba iktidarı eleştirirsem gece yarısı polis kapımı çalar da, apar topar tutuklanır mıyım?' korkusu içinde değildir." ifadesini kullandı.

Ocaktan, "Ancak Türkiye ve diğer İslam ülkeleri için aynı şeyleri söylemek ne yazık ki mümkün değildir. Her gün ahlaktan, Allah’ın insanları hür olarak yarattığından, adaleti emrettiğinden söz ederiz, ama bireylerin ifade özgürlüklerinin önüne barikatlar kuran, hukukun üstünlüğüne riayet etmeyen, gerektiğinde yolsuzlukların üzerine perde örtmek için fetvalar üreten kirli yönetimlere destek vermekte de bir beis görmeyiz. Evet hurafelerimizi tekrarlamaya devam: Batı ahlaken çöküyor ama bizim ahlakımız mükemmel..." düşüncesini dile getirdi.

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