Eski AKP milletvekili Ocaktan: Hukukun olmadığı yeni bir dünya mümkün değil

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkelerin daha içibe kapanmacı ve güvenlikçi politikalara yönelebileceğini belirtti. Ocaktan, “Özgürlükler, insan hakları ve ‘hukuk devleti’ gibi temel değerlerin olmadığı bir dünya mümkün değildir” görüşünü savundu.

Ocaktan, "Ama bildiğimiz bir şey var ki insanoğlu yüzyıllar içinde büyük bedeller ödeyerek verdiği mücadeleler, maliyeti yüksek tecrübeler sonucunda elde ettiği hukuk-adalet, özgürlük gibi kazanımlarından asla vezgeçmeyecektir. Evet Covid-19 korkusu ülkeleri ulusal ölçekte daha içe kapanmacı ve güvenlikçi politikalara yönelteceği kesin. Ancak unutmamak gerekiyor ki malların ve fikirlerin serbestçe dolaşımının olmadığı bir dünyada sistemin adı ne olursa olsun, sürdürülebilir olması mümkün değildir. Dolayısıyla özgürlükler, insan hakları ve ‘hukuk devleti’ gibi temel değerlerin olmadığı bir dünya mümkün değildir." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Çünkü insanlar doğuştan, vazgeçilmez ve dokunulmaz haklara sahiptir, ancak bu hakların hayata geçirilmesi için bir hukuk sistemine ihtiyaç bulunmaktadır. Doğal olarak bu sistem aynı zamanda siyasi bir yönetim talebini de içermektedir. Tarihin bütün evrelerinde site devletlerinden modern yapılara kadar bütün yönetimler insanların doğal haklarını özgürlüklerini garanti altına almak için hukuk sistemleri inşa etmişlerdir. Buna Müslüman toplumların yüzyıllar içinde yaşadıkları hukuksal tecrübeler de dahil. Bu çerçevede hukuk ve ahlakın dinle dayanışma içinde olması gerektiğinin özellikle altını çizmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

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