Eski AKP milletvekili Ocaktan: Fazıl Say’a da ‘fikri iktidar’da yer var mıdır?

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Fazıl Say’ın 'Şu Dünyanın Sırrı' albümünde yer alan 'Sen derviş olamazsın' şarkısını dinlerken, bir anda 'Acaba şu fikri iktidarda Fazıl Say’a da yer var mıdır?' diye garip bir soru takıldı zihnime..." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Şarkıların her biri bu coğrafyanın rengini, kokusunu, hüznünü ve sevincini yansıtıyor. İnanıyorum ki, eğer kişisel dünyamızın sınırlarını genişletebilirsek Yunus’tan Ömer Hayyam’a, Sabahattin Ali’den Aziz Nesin’e, Kaygusuz Abdal’dan Pir Sultan Abdal’a kadar bu ülkenin pek çok değerinden alacağımız dersler olacaktır. Maalesef bizim ülkemizde sanatçıların kıymeti pek bilinmez. Doğrusu kutuplaşmanın her geçen gün derinleştiği, sanatçıların ürettikleri eserlere ve sanatsal başarılarına göre değil, içinde yer aldıkları ideolojik mahallelere göre tarif edildiği bir toplumda başka türlüsü de beklenemezdi herhalde..." görüşünü savundu.

Ocaktan, "Fazıl Say da bu konuda kıymeti yeterince bilinmeyen sanatçılarımızdan birisidir. Oysa Fazıl Say dünyanın en önemli piyanistleri ve bestecileri arasında gösterilen yüz akı bir sanatçımız... Müziği ile yüz binlerce insana hitap ediyor, farklı coğrafyalara, farklı kültürlere bu ülkenin sesini nefesini taşıyor. Ancak, birçok değerli sanatçı gibi Türkiye’de hak ettiği değeri bir türlü göremiyor. Evet, düşünsel anlamda kendimizi Fazıl Say’ın düşünce dünyasına yakın hissetmeyebiliriz, hatta müziğinden çok da hoşlanmayabiliriz. Ama unutmayalım ki o bu ülkenin bir değeri... Çünkü o şairlerimizin, ozanlarımızın dizelerinden ürettiği müzikle bizi dünyaya taşıyor." ifadesini kullandı.

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