Eski AKP milletvekili Ocaktan: Faşizmin hayaleti mezardan kaçtı, dikkat!

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Kanada Simon Fraser Üniversitesi Beşeri Bilimler Enstitüsü Direktörü Doç. Samir Gandesha’nın "Posthuman Faşizm" isimli makalesindeki "Faşizmin hayaleti 20. yüzyılda mezarından kaçtı" cümlesinin kendisini etkilediğini belirtti.

Ocaktan, "Eğer faşizmin 21. Yüzyıldaki son versiyonlarından birisi olan Trump yeniden başkan olursa, korkarım dünya hepimiz için daha da çekilmez hale gelecek demektir. Zira Trump’ın farklı sürümleri olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban’dan Hindistan Başbakanı Modi’ye, kendisini Katolik değerlerin koruyucusu olarak gören Polonya Cumhurbaşkanı Duda’dan Brezilya Devlet başkanı Bolsanaro’ya kadar pek çok isim faşizmin hayaleti olarak karşımıza çıkmış bulunuyor. " görüşünü savundu.

Ocaktan, "Bu liderlerin hemen hepsinin ortak özelliği, demokratik değerlere karşı savaş açmış olmalarıdır. Mesela Orban demokratik değerleri yok sayarak, yasama organını askıya aldı. Hindistan’da Modi’yi destekleyen faşist-milliyetçi güç, 'düşman' olarak gördüğü İslam’ı Covid-19 taşıyıcısı olarak nitelendirerek insanlık düşmanı ırkçılığın en pespaye örneğini sergiledi." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Kabul etmek gerekiyor ki Trump’la birlikte “özgürlükler ülkesi”nde mezardan kaçan faşizmin hayaleti, başta Avrupa demokrasileri olmak üzere bütün ülkeleri zehirlemeye devam ediyor. İşte tam da bu yüzden, St. John’s Episcopal Kilisesi’nin önünde İncil ile poz verip protestoculara karşı orduyu göreve çağıran sabık ırkçı Trump’ın yeniden başkan seçilmemesi gerekiyor. Denebilir ki “Bize ne, Amerika’nın başkanı kim olursa olsun”, evet kimin başkan seçileceğine elbette biz karar vermeyeceğiz. Ama yaşadığımız dünyanın bir bir parçası olarak, bu dünyanın ırkçı deliler tarafından zehirlenmemesi için Trump’ın yeniden seçilmemesini istemek de en tabii hakkımız. " ifadesini kullandı.

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